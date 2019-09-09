Кто стал новыми главами шести поселений Динского района?

Кто стал новыми главами шести поселений Динского района?

Кто стал новыми главами шести поселений Динского района?

  347
9 часов назад ВыборыВыборы в Динском районеВыборы глав сельских поселенийДинской район

8 сентября в Динском районе прошли выборы. В шести сельских поселениях — Васюринском, Южно-Кубанском, Новотитаровском, Мичуринском, Красносельском и Первореченском — выбрали глав. Сегодня, 9 сентября, стали известны итоги. 

Васюринское сельское поселение. Количество избирателей: 6540, или 61,32 %.

Результаты:

Акопян Андрей Викторович – 34 голоса (0,52 %);

Веревкин Василий Васильевич – 49 голосов (0,75 %);

Замков Василий Николаевич – 167 голосов (2,55 %);

Кутков Виктор Иванович – 215 голосов (3,29 %);

Позов Дмитрий Александрович – 6015 голосов (91,97 %);

Шилка Максим Анатольевич – 60 голосов (0,92 %).


Красносельское сельское поселение. Количество избирателей: 1787, или 56,24 %.

Результаты:

Ереминская Екатерина Евгеньевна – 394 голоса (22,05 %);

Кныш Михаил Васильевич – 1356 голосов (75,88 %);

Тамазян Ашот Асакович – 37 человек (2,07 %).


Мичуринское сельское поселение. Количество избирателей: 2133, или 42,36 %.

Результаты:

Иванов Вячеслав Юрьевич – 1276 голосов (59,82 %);

Малиновский Юрий Александрович – 184 голоса (8,63 %);

Харенко Виктор Федорович – 549 голосов (25,74 %);

Черненко Николай Григорьевич – 124 голоса (5,81 %).


Новотитаровское сельсокое поселение. Количество избирателей: 16686, или 84,16 %.

Результаты:

Августов Виктор Николаевич – 121 голос (0,73 %);

Ереминский Вадим Васильевич – 283 голоса (1,7 %);

Ильин Руслан Александрович – 149 голосов (0,89 %);

Кошман Сергей Константинович – 16133 голоса (96,69 %).


Южно-Кубанское сельское поселение. Количество избирателей: 1796, или 29,8 %.

Результаты:

Коваленко Ольга Валерьевна – 209 голосов (11,64 %);

Кунда Олег Викторович – 580 голосов (32,29 %);

Уманов Александр Анатольевич – 1007 голосов (56,07 %).


Первореченское сельское поселение. Количество избирателей: 1203, или 52,19 %.

Результаты:

Августова Марина Викторовна – 96 голосов (7,98 %);

Духнай Алеся Борисовна – 945 голосов (78,55 %);

Зуева Елена Ивановна – 75 голосов (6,23 %);

Кузьмин Дмитрий Владиславович – 86 голосов (7,23 %). 

Комментарии