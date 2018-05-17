К концу лета на Кубани два участка трассы станут платными

«Автодор» объявил о намерении ввести платный участок автодороги М-4 «Дон» на Кубани. Согласно планам, водители будут оплачивать проезд на двух участках трассы от Краснодара до границы Ростовской области. Их планируют запустить в конце лета. Таким образом, около 200 километров трассы на Кубани станут платными. В данный момент проводятся окончательные работы перед тестовым открытием. Платная дорога пройдет через Динской, Кореновский, Павловский, Выселковский, Крыловский и Кущевский районы.

Рассчитаться за проезд можно будет как наличным, так и безналичным расчетом. Напомним, в соответствии с законом обязательно будут установлены альтернативные пути проезда. Региональные власти проследят за состоянием этих магистралей.

Как сообщает "Коммерсант", деньги от сбора платы за проезд направят на содержание и ремонт участков. «Автодор» пока не называет конкретную сумму стоимости проезда. Так, например, на участках платной дороги М-4 в некоторых областях для легковых автомобилей до 2 тонн цены варьируются от 10 до 100 рублей ночью и от 25 до 150 рублей днем.