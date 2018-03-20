"Школьниц преследовал подозрительный мужчина на ВАЗ-21099"

С таким сообщением в "РВС" обратилась жительница станицы Пластуновской. Оказалось, что к ученицам четвертого класса подъезжал подозрительный мужчина и просил девочек оказать ему помощь. Но школьницы не поддались на уловки и вовремя поспешили уйти от неизвестного.

В «РВС» пришло сообщение с аудиозаписями. Как оказалось, в чате «Вотсапп» одна из мам ученицы 4 класса прислала запись о странном случае, произошедшем с ее дочерью, которая возвращалась домой после уроков 19 марта около 12.00.

«На углу Пролетарской и Зеленой машина, вроде 99-ка, серебристого цвета подъехала к моей дочке. Мужчина попросил ее помочь ему выключить его планшет. Но так как мы неоднократно разговаривали о подобных случаях с дочкой, она тут же убежала», – говорится в сообщении.

Вторая мама рассказала о том, что в этот день к ее дочке тоже подъезжала некая серебристая машина на улице Базарной, спрашивали у ученицы 4 класса, правильно ли они едут в сторону Краснодара, и просили девочку объяснить, как проехать.

Неравнодушная жительница поселения прислала в «РВС» не только сообщения, но и фото машины с призывом распространить эту информацию.

«Родители, еще раз объясните детям, что с чужими людьми даже разговаривать нельзя. Берегите своих детей!» – подытожила девушка.

Всю имеющуюся у нас информацию мы передадим в ОМВД России по Динскому району.

Напоминаем, что ранее "РВС" писала о беспокойстве родителей в станице Динской. Недалеко от школы № 2 они стали замечать странного мужчину. После этого взволнованные мамы стали рассылать друг другу предостерегающие сообщения о возможном педофиле. Три месяца назад в сообщениях фигурировал автомобиль "семерка".

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