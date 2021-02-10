Как бороться с

В выходные дни свободного времени много, но не все умеют им распоряжаться.

Так называемый синдром пятницы - это расслабление в последний рабочий день и выходные, которые проведены без какой-либо деятельности. То есть человек не может собраться силами, и время проходит бессмысленно.

Как сообщает Лайф со ссылкой на психоаналитика и члена Российской психотерапевтической лиги Ларису Бедову, этим синдромом страдают люди, у которых есть проблемы с тем, как себя занять. Специалист порекомендовала им планировать свои выходные. В то же время, она отметила, что многие люди ловили себя на ощущении, когда свободное время есть, но не знаешь, чем себя занять.

Если отказываться признавать проблему, лень может поглотить все планы и желания.

Лариса Бедова подчеркнула - нельзя давать накапливаться домашним делам, иначе потом они просто навалятся в полном объеме, а желание выполнять их вряд ли будет. Необходимо всегда держать себя в тонусе.

“Нужно дозировать режим психической и физической нагрузки в течение недели", — посоветовала она.