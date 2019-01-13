Как будем отдыхать в 2019 году? График выходных и праздничных дней

В этом году ожидается 118 официальных выходных дней, 17 из них – праздники. Некоторые выходные будут переноситься.

Так, согласно постановлению правительства РФ от 01.10.2018 г. № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году», с новогодних каникул суббота, 5 января, переносится на четверг, 2 мая, а воскресенье, 6 января, на пятницу, 3 мая. Суббота, 23 февраля, переносится на пятницу, 10 мая.

В честь Дня защитника Отечества отдыхать будем всего два дня – 23-24 февраля (суббота, воскресенье). На Международный женский день выходных будет больше – 8-10 (пятница-воскресенье).

На майские праздники можно планировать поездки на несколько дней, на Первомай отдыхать будем аж 5 дней с 1 по 5 мая, а на День Победы – 4 дня, с 9 по 12 мая.

На День независимости России запланирован один выходной день – непосредственно 12 июня (среда). В ноябре День народного единства продлится три дня – 2- 4 ноября.

Сокращёнными будут следующие рабочие дни:

22 февраля – накануне Дня защитника Отечества;

7 марта – накануне 8 Марта;

30 апреля – в преддверии майских праздников ;

8 мая – перед Днем Победы;

11 июня – накануне Дня России;

31 декабря – последний день 2019 года.