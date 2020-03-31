Будет ли контролироваться выполнение постановления губернатора?
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 марта внес изменения в постановление, касаемое повышенной готовности в связи с коронавирусом*.
Согласно ему, с 31 марта приостанавливается деятельность следующих объектов и запрещается:
- работа кружков и секций, иных досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста;
- проведение досуговых, развлекательных, спортивных, культурных, деловых, рекламных и т. д. и т. п. мероприятий;
- посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных для развлекательных и досуговых мероприятий;
- посещение гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест массового отдыха;
- деятельность парикмахерских, салонов красоты косметических и подобных объектов;
- деятельность стоматологий, кроме экстренных случаев;
- деятельность объектов розничной торговли, кроме аптек и объектов, реализующих продтовары первой необходимости;
- деятельность организаций по бытовому обслуживанию населения;
- деятельность платных образовательных организаций (кроме дистанционных);
- деятельность агентств недвижимости;
- деятельность ТРК, ТРЦ, кроме объектов розничной торговли, где продают товары первой необходимости;
- деятельность ярмарок, выставок;
- деятельность СТО и автомоек;
- деятельность гостиниц и санаториев по бронированию и заселению;
- деятельность кафе, ресторанов, баров, кроме работающих на вынос.
Запрещено проведение детских, спортивных и культурных мероприятий.
Запреты для гостиниц на прием отдыхающих продлеваются до 1 июня 2020 года.
Кроме этого, до 1 июня приостановлена деятельность объектов массового отдыха (парков, пляжей и т. п.).
Чтобы узнать, как выполнение данного постановления будет контролироваться гражданами муниципалитета, журналист “РВС” обратилась к заместителю главы Динского района Александру Фисун.
“Жителей мы начали предупреждать еще с субботы. Проводили с ними разъяснительные беседы. Говорили предпринимателям, что при необходимости, например, на магазине можно оставить номер. Бывают ситуации, когда человеку экстренно нужна какая-то вещь. Тогда в исключительном случае это может быть бесконтактная доставка домой. Это совсем другая картина. А когда народ, видя открытые двери, набирает сегодня обои, завтра – клей, а после опять возвращается за чем-то, чего не хватило... Это бесконечное хождение. Поэтому и ужесточили меры”, – пояснил Александр Фисун.
Он рассказал, что сейчас решается вопрос с рынками и ярмарками, на которых тоже ежедневно массовое скопление людей.
“Будем принимать решение: полностью закрывать рынки и ярмарки или оставлять только точки с продовольственными товарами”, – добавил заместитель.
В сельских поселениях планируют проводить ежедневные проверки. Если какой-либо объект не станет соблюдать меры, это будет фиксироваться, все данные передадут в Роспотребнадзор, чтобы специалисты приезжали и составляли административный протокол.
Кроме этого, губернатор в постановлении рекомендовал подключиться к проверке сотрудникам полиции, Росгвардии и представителей казачества.
О нарушителях можно сообщать на горячую линию 8(86162)6-12-51 (круглосуточно).
Каждое обращение будет обрабатываться и проверяться.
До какого числа это продлится, Александр ответил, что на данный момент в тот период, который объявил президент – с 30 марта по 5 апреля.
В завершение Александр Фисун подчеркнул, что каждый глава сельского поселения должен понимать, что у него происходит с гражданами, и всевозможные последствия предусмотреть.
*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2020 года № 172 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"
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