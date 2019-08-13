Как будут избирать депутатов и глав поселений в Динском районе в 2019?

О том, кто, когда и как сможет проголосовать на предстоящих выборах, а также о подведении итогов журналисту «РВС» рассказал председатель Динскоой территориальной избирательной комиссии Александр Трофименко.

- Как будет проходить процедура выборов?

- Глав поселений будут выбирать граждане, обладающие активным избирательным правом, прямым голосованием. За 10 дней до дня голосования начнется досрочное голосование в помещениях УИК. Правом на него могут воспользоваться избиратели по определенным в Законе основаниям

(отпуск, командировка и тд).

В день голосования — 8.09.2018 г. - проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00 в помещениях УИК. Каждый голосует лично, голосование за других не допускается. Участвовать могут граждане, достигшие 18 лет, включенные в список избирателей.

- Кто из граждан имеет право проголосовать дома?

- Избиратель вправе воспользоваться голосованием вне помещения (на дому). Для этого он должен подать заявление (устное обращение) в УИК по месту своего жительства, в том числе за 10 дней до дня голосования. Основаниями для голосования вне помещения являются состояние здоровья и инвалидность.

Александр Трофименко. Фото: администрация Динского района





- Когда комиссии начнут подводить итоги выборов?

Сразу после окончания времени голосования (после 20.00) комиссии начнут подводить итоги и оформлять протоколы об итогах голосования.

Предварительные результаты уже будут известны утром 9 сентября.

Избранным главой станет тот кандидат, который наберет более 50% голосов избирателей от принявших участие.

Избранными депутатами станут те, кто наберет простое большинство голосов относительно других кандидатов.