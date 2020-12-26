График работы медучреждений района в новогодние праздники

В новогодние выходных медучреждения Динского района будут работать по следующему графику.





1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января 2021 года





Динская районная поликлиника

Можно будет вызвать терапевта на дом с 8.00 до 18.00.

Пациенты с повышенной температурой тела могут обратиться непосредственно в поликлинику. Для таких больных будет работать амбулаторный центр по приему жителей всего района. Вопросы специалистам можно задать по телефону: 8(988)359-31-49.

Поликлиника Новотитаровской РБ № 1

Терапевт будет обслуживать вызовы на дому с 8.00 до 18.00.

На приеме в поликлинике будет работать врач-педиатр.

В участковых больницах терапевты будут обслуживать вызовы на дом с 8.00 до 15.00.

Агроном

С 8.00 до 15.00 в амбулатории будет работать дежурный врач-терапевт.

Украинский

Жители могут вызвать врача на дом, специалист приедет из Пластуновской.

Красносельское и Первореченское

На дом по неотложным показаниям может приехать врач из Динской.

Карла Маркса

Жителей обслужит на дому терапевт из Новотитаровской.

Воронцовская

Станица будет под контролем Нововеличковской участковой больницы.

Поликлиники Динской и участковые больницы района

Будет организовано дежурство врача-педиатра с 8.00 до 15.00.

В случае наступления смерти родственника все необходимые медицинские мероприятия по констатации смерти и выдаче медицинского свидетельства в Динской поликлинике и во всех участковых будут проводить врачи поликлиники, дежурящие на дому.

Для вызова врача в Динской родственники умершего могут обращаться по телефону 6-15-03. Диспетчер согласует время встречи с медицинским работником. В поликлиниках участковых больниц номера телефонов для связи с врачом будут размещены на информационных стендах.

3, 6, 9 января 2021 года

Динская районная поликлиника и поликлиника Новотитаровской РБ № 1

Будет работать врач-терапевт на приеме в поликлинике с 8.00 до 13.00 и по обслуживанию вызовов на дом с 8.00 до 18.00.

Прием будет проводить также врач-хирург с 8.00 до 13.00.

Участковые больницы района

Прием терапевта будет проводиться как в поликлинике, так и с выездом на дом по неотложным показаниям.

Женщины могут проконсультироваться у врача-гинеколога женских консультаций и в гинекологических кабинетах участковых больниц.

В детской поликлинике и в поликлиниках участковых больниц, как и в остальные дни, с 8.00 до 15.00 работает врач-педиатр.

9 января 2021 года с 9.00 до 11.00 водители могут прийти в Динскую поликлинику на осмотр в экспертную комиссию по освидетельствованию водителей автотранспорта.

Дополнительная информация будет доступна по телефонам регистратур поликлиник по месту жительства.

Новости и объявления будут публиковаться на официальных страницах ЦРБ в инстаграме и на сайте: crbdin.ru.

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Подразделения Динской центральной районной больницы