Как действовать, если вы увидели закладчиков

После публикации на сайте и в социальных сетях «РВС» видео, на котором жители сняли, как в их палисаднике орудуют закладчики наркотических средств, в редакцию стали поступать сообщения о подобных случаях. Жители активно комментировали пост в «Инстаграме» и рассказывали, что видели закладчиков на разных улицах Динской, в Пластуновской, Новотитаровской и других станицах. Публикация стала самой просматриваемой за неделю, что показывает интерес динчан к этой проблеме. По этим фактам журналисты «РВС» обратились в полицию и попросили прокомментировать, насколько серьезно это явление для Динского района. На вопросы журналиста отвечал временно исполняющий обязанности начальника ОМВД по Динскому району подполковник полиции Владимир Локтев:

– Скажу так, в последнее время это проблема не только Динского района, но и всей страны. В нашем районе на сегодняшний день выявлено 110 фактов незаконного оборота наркотиков. Примерно столько же уголовных дел заведено в прошлые годы. Но если раньше большая часть наркотиков была растительного происхождения, то сейчас это синтетика. В 2016 году из выявленных полицией фактов 50 % составляли синтетические вещества. В 2017-м на их долю пришлось уже 65 %. В нынешнем – 78 %. Чем опасна синтетика – к ней привыкают моментально, делают ее круглый год. Способ распространения через закладки стал очень популярным в последние годы. Наркоторговцы идут в ногу со временем и используют для своей преступной деятельности самые современные технологии и технику. Смартфоны, киви-кошельки, сайты, отследить которые очень трудно. Место закладки фотографируют и отправляют фото с указанием геолокации, чтобы покупатель без проблем нашел это место. Деньги перечисляются на киви-кошелек, зарегистрированный на другом конце света. Никто не пользуется банковскими картами и номерами телефонов, которые возможно отследить.

– Это все осложняет работу оперативников?

– Конечно. Да и где они закладывают наркотики? В центре станицы закладок нет. Потому что здесь много торговых центров и магазинов с камерами видеонаблюдения. Наркотики прячут на окраинах, рядом с домами, где не установлены камеры. Всевозможные кусты, каналы, деревья, где мало людей ходит. Наиболее часто закладывают наркотики в Динской, Новотитаровской, поселке Южном и с недавнего времени – в Пластуновской. И делают это не наши жители, а иногородние. Так, из 11 задержанных в этом году лишь двое – жители Динского района. Люди приехали, сделали закладки и уехали.

– Как действовать людям, увидевшим, что возле их дома закладывают или забирают наркотики?

– Борьба с закладчиками – одно из приоритетных направлений сотрудников полиции. А от граждан мы ждем содействия. Не надо геройствовать и пытаться задержать или каким-либо образом пресечь деятельность этих людей. Они могут находиться в наркотическом опьянении, и на что в этом состоянии способны – предугадать невозможно. Постарайтесь снять видео. Если закладчики приехали на машине – чтобы было видно номера. Или запишите номера, запомните приметы людей: какого роста, телосложения, примерного возраста, во что были одеты. И сообщайте в дежурную часть полиции по телефонам: 102, 8(86162) 6-15-94. А там уже будут действовать оперативники.

– Жители активно рассказывают в социальных сетях о том, что они видели закладчиков. А к вам часто обращаются?

– Обращаются. Но не могу сказать, что обращений к нам много. И изначально жителей беспокоило то, что им топчут клумбы и ломают цветы. Многие не хотят связываться с полицией, считают, что их потом будут вызывать на допросы, брать показания. Но в то же время, когда случается что-либо серьезное, идут именно к нам. Так вот, наркотики – это очень серьезно.

– Средний возраст закладчика?

– 16-25 лет. Во время задержания, допросов мы с ними общаемся, выясняем цепочку наркотрафика. В большинстве случаев поставщиков они никогда не видели. Все передачи, покупки и получение денег – через Интернет.

– Какое наказание грозит закладчикам?

– В прошлом году задержали одного закладчика, он в итоге получил 8 лет. К моменту задержания он уже разложил 60 закладок в Динской. Если мы задержим человека в этот момент, когда наркотик при нем, ему грозит до трех лет лишения свободы. Если обнаружим у него наркотики в крупном размере – до 10 лет, в особо крупном – до 15 лет. А за сбыт – до 20 лет лишения свободы. Сроки серьезные. И это правильно.