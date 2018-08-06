Как динчанам утилизировать ветки и траву?

Публикация «РВС» «Соседи жгут костры. Что делать?» вызвала бурное обсуждение на нашей страничке в Инстаграмме. Одни из комментирующих предлагали устраивать в огороде компосты и туда закладывать весь растительный мусор. Другие рассказывали, что они с соседями договариваются и жгут костры в то время, когда удобно всем — чтоб белье во дворе не сохло и окна были закрыты. Много комментариев о том, что палят костры в основном вечером или ночью, когда нет ветра и хочется открыть окна и дышать свежим воздухом. Некоторые, особо уставшие от дыма костров предлагали привозить ветки и траву к администрации и сваливать их там. Порадовали комментарии о цивилизованном пути решения проблемы. Приведем один из них: «Стараюсь выносить весь мусор на мусорку, палим бывает дощечки мелкие - остатки от строительства и только, когда соседи на работе. Траву выкидываем через дорогу на огороды, она высыхает и все. Насчёт веток - высыхают, секатором измельчаем, в пакеты и на мусорку. Мебель распиливаем и также в мешки, если все это палить – все вокруг отравятся».

Но главный вопрос, прозвучавший в высказываниях динчан — как по правилам утилизировать ветки и траву?

За ответом журналист «РВС» обратился к заместителю главы Динского сельского поселения по вопросам ЖКХ Елене Чабановой.

- Вывозом ТБО в нашем районе занимается не местное ЖКХ, а региональный оператор — АО «Мусороуборочная компания». Но ветки и трава к ТБО не относятся, их утилизация — это отдельная услуга, которую предоставляют как Мусороуборочная компания, так и МУП «Динское». Для этого нужно заказывать бункер-накопитель объемом 8 кубометров. Да, сумма в несколько тысяч - это дорого для одного двора, но можно заказывать бункер вместе с соседями. Договориться и в одно время обрезать сухие деревья, убрать траву, вынести старую мебель, строительный мусор. Собрались раз — и нет проблем.

Также Елена рассказала, что в сельской администрации был такой опыт, когда бункеры устанавливали на улицах бесплатно. Это было весной, но, к сожалению, из этого нововведения ничего не вышло — снова весь мусор оказывался рядом с контейнерами, получался больше беспорядок, чем порядок.

Все хотят, чтобы на улицах было чисто, был порядок, но добиться этого можно только сообща, - заявила Елена Чабанова. - К сожалению, никакого взаимопонимания с населением нет. Возьмем к примеру улицу Октябрьскую — ежедневно спецтранспорт забирает мусор из контейнеров, но что творится рядом с баками — ветки навалены, трава, прочий мусор. Наши коммунальщики ежедневно убирают, работали все выходные, но мусора возле баков меньше не становится. Откуда он берется? Явно свои выбрасывают.

Надо привыкать к тому, чтобы цивилизованно решать проблемы мусора. Иначе никак.

Выслушав Елену Чабанову, журналист отправился на улицу Октябрьскую, чтобы своими глазами увидеть, как проблему мусора решать не стоит.

Перекресток Октябрьской и Калинина. Полдень. Три контейнера завалены с горкой, груды мусора, и веток в том числе — рядом. Запах соответствующие.

Следующий перекресток — Октябрьской и Школьной. Здесь два доверху наполненных бака и еще на три контейнера мусора вокруг. Здесь уже не запах, - вонь.





Журналист обратился к местному жителю, прогуливающемуся возле своего двора.

- Мы считаем, что эти контейнеры надо отсюда убрать, - заявил нам мужчина. - Да, мусор вывозят каждый день, тут ничего не скажешь, но только из баков. А все то, что навалено рядом с контейнерами никто не убирает. Откуда этот мусор берется, спрашиваете? Так его по темноте на машинах привозят. С сахарного, с других улиц. А мы потом дышим этой вонью.





Итак, если решать вопрос с мусором цивилизованно, то как именно это делать?





В Динской мусороуборочной компании бункер на 8 кубов стоит 4,5 тысячи рублей для жителей всех населенных пунктов района. Его устанавливают на сутки. Заказать можно по телефону 5-87-86.





В МУП «Динское» бункер на двое суток будет стоить 4 тысячи рублей для жителей Динской. Аренда на третьи и последующие сутки — по двести рублей. Заказать можно по телефону 6-41-81.





В обеих компаниях наблюдается очередь на бункеры, так как их заказывают не только жители, но и организации.



