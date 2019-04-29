«Как это было»... Военные истории с фронта и тыла

В преддверии 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне«РВС» вместе с сотрудником музея Ириной Криничной собрали интересные факты о людях, которые не только на фронте, но и в тылу поддерживали наших солдат, помогая свернуть фашизм.

Как ребята спасли солдат

В первом томе «Книги памяти» (2005, Таисия Чекрыгина) есть эпизод, в котором рассказывается о том, как немцы перед отступлением взорвали греблю на реке Кочеты и заминировали место.

Анна Дмитриевна Баранникова вспоминает: «Мы, подростки, видели, как фашисты закладывали мины. Утром немцы удрали. Помню, снег выпал. И вот показались наши. На лошадях в белых полушубках мчались они к станице через степь. Мы с Иваном Упырем выскочили из дому и побежали к речке, кричали, махали руками. Казаки остановились перед самой греблей. Мы показали, где заложены мины.

Солдаты с большой осторожностью в обход гребли по тонкому льду, переправились на наш берег. Нас расцеловали, благодарили, что мы спасли им жизни. Не один из них подорвался бы на минах».

Буквально на Пасху Ирина Криничная узнала новые сведения о данном случае – вместе с Иваном Упырем тогда был младший брат Виктор, имя которого не было известно, когда составляли книгу. Мальчишки не побоялись наблюдать за немцами, хотя, если бы их поймали, ребят могла постичь незавидная участь.

А сын Ивана Упыря Василий и сейчас живет в станице Динской, хранит память о своем отце.





Когда отдавали последнее

В Динском музее сохранились две справки о Марии Федоровне Якимовской. В первой из них засвидетельствовано, что Мария Федоровна и ее муж Федор Степанович находились в партизанском отряде Фадеева с ноября 1917 по март 1920 года.

«За активное участие в партизанском движении на Кубани все их имущество было разграблено и сожжено карательным отрядом белогвардейцев» – так тогда расправлялись с людьми.

А второй документ гласит о том, что «она в 1942 году сдала для Красной армии мясо – живой вес, т. е. одного быка весом 98 кило. Деньги, полученные за быка, также перечисленные в фонд Красной армии».

Как видите, людей нельзя было сломить, они готовы были отдать последнее, чтобы приблизить победу наших солдат.





Автограф на Рейхстаге

В музей попало письмо 30-летней давности, в котором Владимир Дмитриевич Злобин просит помянуть добрым словом тех людей, которые отдали свою жизнь за мир. Мужчина вспоминает о своих соседях, простых мальчишках, живших дружно на одной улице – Садовой.

«Многие из них не вернулись с полей сражений, превратившись в белых журавлей», – пишет Владимир Злобин.

21 человек отдал свою жизнь за мирное небо над нами.

Только шестеро вернулись домой, в том числе и сам Владимир. Он воевал в составе третьей гвардейской танковой армии в шестом гвардейском корпусе рядовым связистом. Для него началась война под Орлом и закончиьл 9 мая в Праге.

«Наша армия 2 мая находилась в Берлине и вела последний бой в одном километре от Рейхстага. Во второй половине дня Берлин капитулировал. Мы все устремились к логову фашистов – зданию Рейхстага, оно дымилось. Я поднялся на второй этаж. И при входе над колонной поставил свой автограф – на закопченном кусочке написал: «Я из Кубани. Злобин. 2 мая 1945». Я видел свою роспись на снимках, но, к сожалению, не сохранил их», – пишет солдат.





Таких историй миллионы. К сожалению, далеко не все они открыты для мира. О некоторых героях знают только близкие родственники. Сотрудники Динского краеведческого музея призывают делиться архивными документами, историями, чтобы о них узнали многие.

Если же вы ищете информацию о ваших родственниках за военные годы, то пользуйтесь «Книгами памяти» – там собрано очень много сведений.

Уже вышла в свет первая книга из серии «Фронтовики», она рассказывает обо всех жителях Динского района, воевавших на различных фронтах, но похороненных в нашем районе. Пока описаны несколько поселений. Информация о Динской, Новотитаровской, Старомышастовской и Нововеличковской ждет издания.

Вопросы о своих родственниках-солдатах можно задать и по телефону, позвонив по следующим номерам: 8 (86162) 6-18-07, 5-12-75.

Также Ирина Криничная приглашает 18 мая на «Ночь музеев», на которой будет отмечаться 35-летие музея.