Как и чем помочь пострадавшим после пожара в Агрономе
Во вчерашнем пожаре, который произошел в Агрономе, пострадало 4 квартиры (в одноэтажном доме барачного типа).
Как нам пишут жители поселка, сильней всего огонь повредил жилье и вещи многодетной семьи.
Напомним, 5 февраля, около 5 вечера в Агрономе случился пожар. Из-за ветра огонь быстро разгорелся. Обрушилась кровля. Из 4-х квартир две удалось сохранить.
Позже к пожарным присоединились спасатели. Работы продолжились ночью и утром.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Все проживающие в доме живы, пострадавших нет.
У многодетной семьи Симоновых буквально не осталось ничего. Людям нужна одежда, обувь, продукты, посуда, белье, бытовая химия и многое другое. Все их предметы быта сгорели.
Уточнить, чем конкретно помочь, можно по телефону.
Одежда и обувь нужны для:
☑️девочки 14 лет, р. одежды 50-52, р. обуви 39.
☑️женщины, р. одежды 58, р. обуви 39-40.
☑️мальчиков-близнецов, одежда на 4 года, р. обуви 28-29, 29-30.
☑️мужчины, р. обуви 41-42, размер одежды 48.
Ниже номер телефона Александры (мамы), он привязан к карте. Может кто сможет помочь деньгами. Звоните:
8(989)80-74-204.
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