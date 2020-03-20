Как и в каких случаях следует вызывать педиатра на дом?

Динчанка пожаловалась в “РВС” на то, что у нее возникли проблемы с вызовом педиатра для двоих детей. В поликлинике, по словам женщины, ей сказали привозить малышей в медучреждение. И только после долгого разговора с заведующей, ей сказали снова позвонить в регистратуру, и передать распоряжение, чтобы врачи все-таки выехали на дом.

Динчанка сетует, что получается какой-то порочный круг - “участкового врача нельзя вызвать, в скорой говорят, чтобы вызвали участкового врача. Неужели нужно самим сбивать высокую температуру, и только везти в поликлинику детей?” - спрашивает женщина.

Журналист “РВС” обратилась в Динскую ЦРБ, где ей прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главного врача Сергей Чикишев.

“Вызов на дом осуществляется из поликлиники по месту фактического нахождения больного (по территории обслуживания). В случае, если пациент не прикреплен к данной поликлинике, врач выполнит вызов на дом, но в дальнейшем для обслуживания и выписки листка нетрудоспособности потребуется обращение в поликлинику по месту прикрепления ребенка.

Если принимающий вызов специалист посчитает, что случай экстренный и угрожает жизни пациента - он предложит вызвать скорую помощь”, - объяснил медик.

Вызовы на дом участкового врача-педиатра принимаются: в будние дни с 7.30 до 14.00, в субботу - с 9.00 до 12.00. В другое время регистрация вызова на дом невозможна.

Педиатры выезжают к пациентам в течение рабочих часов поликлиники. При этом врач сортирует вызовы на дом с учетом возраста детей, предъявляемых жалоб и симптомов.

Поступившие вызовы распределяются по участкам в соответствии с адресом фактического нахождения пациента.

По факту вызова врач заполняет талон амбулаторного пациента.

Звонки регистрируются в Книге вызовов врача на дом.

Как вызвать педиатра на дом?

Необходимо позвонить в регистратуру по номеру: 8 (86162) 6-13-18, 8 (86162) 6-49-10, 8 (918) 260-45-03.

Также это можно сделать при личном обращении законного представителя несовершеннолетнего пациента в регистратуру.

Какие данные необходимо предоставить?

назвать ФИО ребенка, возраст;

адрес прописки и фактический адрес проживания (“очень часто не бывает вывески на здании с номером дома”, - отмечают сотрудники поликлиники);

четко сформулировать жалобы;

обеспечить доступ педиатра в подъезд и непосредственно к больному.

Показания для вызова участкового врача-педиатра

любое ухудшение в состоянии здоровья у детей до 3-х лет;

появление высыпаний инфекционного характера на коже;

повышение температуры тела.

Врачи рассказывают, что очень часто поступают необоснованные вызовы, например, для выписки справки в учебное заведение, или же из-за невозможности родителей привести своего ребенка в поликлинику и т. д.