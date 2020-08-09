Как идет подготовка Динского поселения к осенне-зимнему периоду

Пресс-служба администрации Динского поселения рассказала об отчете директора МУП "Динкомтепло" Евгения Ивченко о проводимых мероприятиях по подготовке систем теплоснабжения Динского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

На территории поселения эксплуатируется 14 котельных, которые обслуживают 120 объектов, в том числе муниципальных - 22. Установленная мощность котельных составляет 23,8 Гкал/час:

- на газообразном топливе – 13 шт.;

- на жидком (дизельном) топливе – 1 шт;

- на твердом топливе – нет.

Протяженность тепловых сетей – 15,2 км, в т. ч. муниципальных – 15,2 км. Подготовлено к отопительному сезону – 15,2 км – 94 %.

Ветхих тепловых сетей - 0,760 км. Запланировано к замене - 0,760 км. Заменено - 0,220 км - 28%.

На котельных установили котлы различной модификации - «КС-1», «Универсал-5», «Универсал-6», «Братск-1», «Е-1/9», «Зиосаб -1000», «Зиосаб-2000», «Микро-100», «Хопер-100», «Buderus Logano SK 745-820» (год ввода в эксплуатацию от 1966 до 2014).

В настоящее время предприятия своими силами проводят работы по текущему ремонту оборудования котельных, по тепловым сетям:

- по котельной №4 производится ремонт котлов (ремонт котла, бойлера, косметический

ремонт);

- по котельной №19 производится ремонт котла №1 (замена жаровых труб);

- теплотрасса котельной №9 (замена участка).

Срок окончания подготовки систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2020 года.

На 7 августа уровень готовности - 86%.