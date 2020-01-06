Как исполнялись мечты особенных деток?

Настя Орос живет в Динской, ей 6 лет. У нее моторная алалия. Уже на входе в квартиру девочка со своей сестрой Ангелиной встретили Деда Мороза со Снегурочкой восторгами и объятиями. Настенька рассказала стихотворение и получила то, что загадывала, – мягкую игрушку пони из любимого мультфильма «My little Pony». А подготовила для нее этот подарок 10-летняя Полина Шевченко из Первореченского.





У пятилетнего Артема Селиверстова из Пластуновской – ДЦП. Сам по себе мальчик скромный, спокойный и улыбчивый. Дома у него целая коллекция машин и различных игрушек, для полного счастья не хватало только робота на пульте управления. Которого и подарили ему Дед Мороз со Снегурочкой. К встрече с ними мальчик подготовился: надел рубашку с жилеткой и выглядел очень элегантно. Мама Катя позднее рассказала, что после ухода гостей он весь день рассказывал, как ему понравились Дед Мороз и Снегурочка. А подготовила подарок для Артема Виталия Донец, владелица магазина «Бегемотик» в Динской.







Участниками акции стали сразу трое деток из одной семьи. Сережа (11 лет), Аня (7 лет) и Костя (годик) Морозовы. Они живут на хуторе Карла Маркса. У старшего мальчика бронхиальная астма, средне-тяжелая степень, частично контролируемая; у девочки левосторонняя тугоухость, 4 степень, на 70 процентов левым ухом она не слышит; у самого маленького Кости врожденная косолапость. При встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой дети сначала стеснялись, а на прощание от радости их даже поцеловали. Как отметила мама, у деток сбылась мечта. Сережа и Анюта получили в подарок телефоны. Волшебником для мальчика стала ИП Меграбян (кафе «Мангал- сити»), для девочки –Людмила Владимировна Зотова. Так как маленький Костя любит постоянно по всему стучать, семья Волосковых из Васюринской и ИП Меграбян (кафе «Мангал-сити») подарили ему барабаны. Мама мальчиков и девочки сразу после ухода гостей прислала в редакцию фотографии, где ее детки счастливые сидят со своими подарками.







У 15-летнего Саши Чубукина из Старомышастовской синдром ДЦП 3 степени тяжести, симптоматическая эпилепсия с периодическими тяжелыми приступами и грубая задержка психоречевого развития. За парнем ухаживают бабушка и мама. Изначально семья мальчика рассказала, что Саше необходим светильник, но его подарили до того, как к нему приехали Дед Мороз со Снегурочкой. После этого бабушка призналась, что внуку нужна машинка для стрижки, что и подарили главные зимние герои. Подарок для мальчика сделал Стас Мошев из Динской. В публикации о Саше «РВС» открыла также сбор на инвалидную коляску. Об этом узнали депутаты Старомышастовского сельского поселения, оперативно собрали средства и подарили семье то, о чем они давно мечтали. Все новогодние мечты парня осуществились.





8-летний Паша Платон из Красносельского имеет аутоиммунное заболевание – язвенный колит. В будущем он мечтает стать ученым. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика, подарив ему три набора химика. Паша подготовился и рассказал гостям новогоднее стихотворение. Как отметила потом мама Лилия, мальчик немного растерялся и расстроился из-за того, что не позвал Деда Мороза и Снегурочку к елке. Но и без этого сказочные герои остались от мальчика в восторге. Желающими сделать подарок для Паши стали Лариса Владимировна Зотова и еще один человек, который захотел остаться неизвестным.





8-летний Тигран из Новотитаровской – мальчик зеркальный. Внутренние органы у него расположены наоборот. Дед Мороз и Снегурочка подарили ему на Новый год желаемый подарок – рабочее кресло, чтобы мальчику комфортно было выполнять домашние задания. Встрече с ними Тигран очень обрадовался, но был немного в растерянности. Позже мама Аня рассказала о его впечатлениях: «Я до последнего не говорила, что приедут Дед Мороз и Снегурочка! Когда он их увидел, то лишился дара речи. Настолько удивился и был в восторге, что потом еще полчаса не мог очнуться, улыбался и говорил: «Мама! Я в шоке!» Ему все понравилось! Спасибо БОЛЬШОЕ за счастье в глазах ребенка! Отдельное спасибо за сладкие подарки старшему и младшему сыновьям и чай для меня! Огромнейшее спасибо за ваше волшебство». Желающим сделать подарок для него стал Стас Мошев из Динской. Кроме этого, Тигран мечтал об игре «Монополия». Ее журналисты «РВС» купили на средства, которые присылали неравнодушные люди.







Маше Дугиной из Динской 11 лет. У девочки умственная отсталость. Ей нравится играть в телефоне, узнавать новые программы в гаджетах. На Новый год ее заветным желанием стал розовый планшет. Дед Мороз и Снегурочка его осуществили. Машенька же для них подготовила праздничное стихотворение. Волшебником для нее стал Дмитрий Стеценко – глава КФХ Стеценко. Он лично принес в редакцию средства на подарок девочке.





У 7-летней Любы Лариной из Новотитаровской спинально-мышечная атрофия II типа. Она очень любит животных, в семье их много, но личная зверушка Любочки – морская свинка по имени Розочка. На Новый год у Деда Мороза и Снегурочки девочка загадала для нее клетку. Но также она поделилась еще одним заветным желанием – иметь игрушечную кухню с посудкой. Сказочные персонажи исполнили сразу два ее желания. Радости маленькой участницы не было предела. Она постоянно cидела и хлопала в ладоши от восторга. Люба рассказала два стихотворения, одно из которых – собственного сочинения. Оба подарка для девочки сделали добрые люди, которые посчитали нужным остаться анонимными. У нее также есть старшая сестра Ксения. Для нее Дед Мороз и Снегурочка тоже сделали подарок – набор косметики, который принесли в редакцию Ольга Баранова и Евгения Близнюк из центра Avon на консервном в Динской (@baranova_tv; @centr_avon_dinsk).







17-летний Миша живет в Воронцовской. У него ДЦП и эпилепсия. Несмотря на болезнь, это не мешает ему радоваться жизни и делать добро для других людей. К встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой он хорошо подготовился. Рассказал новогоднее стихотворение и приготовил сюрприз для сказочных персонажей – нарисовал их и каждому подарил памятный рисунок. В последнее время Миша проявляет интерес к строительным кранам и всему, что с ними связано. Поэтому на Новый год он загадал кран на пульте управления. Подарок вызвал у мальчика неподдельный восторг и счастье. А сделал его для него Дмитрий Стеценко – глава КФХ Стеценко.







Сереже Гаврилко из Динской 10 лет. У мальчика ночная эпилепсия, которая стирает память за день. Из-за этого умственная отсталость. Он очень любит поезда и все, что с ними связано. Поэтому на Новый год у Деда Мороза и Снегурочки загадал железную дорогу, локомотив и вагоны. На встрече с журналистом «РВС» признался, что мечтает попасть в «Минополис» и еще у него никогда не было машинки на пульте управления. Все желания Сережи осуществились. Волшебниками для него стали Дмитрий Стеценко – глава КФХ Стеценко, он подарил мальчику средства на билет в «Минополис», на проезд до Краснодара и обратно и железную дорогу. А машинку на пульте управления мальчик получил в подарок от Екатерины Погребняк из Агронома. Позднее мама рассказала о впечатлениях ребенка: «Сереже трудно выражать эмоции, он не совсем может рассказать о чувствах и переживаниях от встречи с Дедом Морозом, но улыбка, которая не сходила вчера с его лица, – показатель полного счастья. Подарок с конфетами Сережа открыл сразу. Весь день он играл с машиной, стараясь не врезаться в стены или углы, к вечеру получилось проехать без аварий. Железную дорогу собирали все вместе вечером, Сережа серьезно рассказывал о механизмах, путях и локомотиве, о вагонах и что в них возят, о вокзалах и дорогах, которые ведут далеко, где он никогда не был. Он был начальником поезда, в игру погружается полностью и представляет, что это все по-настоящему. Маленький машинист большого поезда уснул только поздно ночью».







У 11-летней Сары из Динской аутизм. На встрече с журналистом «РВС» ее мама рассказала, что с недавнего времени дочка начала хоть чем-то интересоваться: она играет в куклы, в разные игры на телефоне, строит в приложении ферму, танцует, любит музыку, смотрит мультфильмы. Один из ее любимых – «Маша и Медведь». На Новый год у Деда Мороза и Снегурочки она загадала планшет, чтобы смотреть этот мультфильм. Когда сказочные герои и журналисты пришли к Саре, она обняла от радости всех. У девочки много братьев и сестер, в тот день восторг с ней разделяли все. Сара и ее семья подготовили для Деда Мороза стихотворения, после рассказа которых каждый получил по подарку с конфетами. «Сара очень рада подарку, впечатлений море, она ждала Деда Мороза с самого утра. Рассказала вечером братьям о том, что он к ней приходил со Снегурочкой. Все детки очень довольны и рады встрече. Спасибо большое организаторам акции, здоровья и успехов в новом году!» А волшебницей для Сары стала Виктория из Краснодара, именно она передала для девочки в редакцию «РВС» планшет.







В акции приняли участие и братья Мальченко – 7-летний Богдан и 3-летний Захар. У обоих мальчишек синдром моторной алалии. На Новый год они загадывали одинаковые танки или машинки на пульте управления. Дети были встречали Дедушку Мороза и Снегурочку в новогодних костюмах снеговиков. Тот мужчина, который подготовил для мальчиков подарки, пожелал остаться анонимным. Кроме машин, он подарил игрушечные пистолеты. Младший Захар от радости принялся открывать подарок сразу, а Богдан прочел гостям праздничное стихотворение. Мама мальчиков потом рассказала, что старший сын спрашивал, придут ли еще Дед Мороз и Снегурочка, и пообещал родителям хорошо себя вести. На фото ниже Богдан, Захар в это время уже был увлечен и играл со своим подарком.



