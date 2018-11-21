Как избежать очередей в налоговой?

Все ближе 1 декабря, когда заканчивается срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Все чаще в «РВС» обращаются жители Динского района и жалуются на очереди в налоговой. «Просидели полдня, а потом еще и после обеда пришлось приехать, в итоге весь день ушел на то, чтобы разобраться с платежами. Разве нельзя как-то обойтись без этих очередей?».

Можно. Для этого нужно завести личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы и решать практически все возникающие вопросы не выходя из дома. Через личный кабинет можно сдать декларацию 3-НДФЛ, узнать о состоянии задолженности по налогам и задать вопрос налоговой службе.

Как открыть личный кабинет на сайте ФНС?

Есть несколько способов получить доступ к личному кабинету:

1. В налоговом органе. Вы можете обратиться в любой налоговый орган и зарегистрировать личный кабинет. При этом, если Вы обращаетесь в налоговую инспекцию по месту Вашей постоянной регистрации – Вам достаточно иметь с собой паспорт; если в другую, то дополнительно потребуется Ваше свидетельство ИНН. После регистрации (обычно регистрация происходит при Вас) Вам выдадут регистрационную карту, в которой будут содержаться данные для входа в личный кабинет.

Пароль, содержащийся в регистрационной карте, действует только месяц. За это время Вам нужно обязательно сменить его. Если Вы не смените его, Вам придется повторно обращаться в налоговый орган.

2. С помощью регистрационных данных портала ГосУслуги. Если Вы зарегистрированы на портале ГосУслуги, и при регистрации была подтверждена Ваша личность (т.е. Вы регистрировались в одном из мест присутствия операторов ЕСИА, а не получали данные по почте), то Вы можете зайти в личный кабинет налогоплательщика с помощью реквизитов доступа к порталу государственных и муниципальных услуг.

3. С помощью квалифицированной электронной подписи. Если у Вас есть ЭЦП физического лица – с ее помощью Вы можете открыть личный кабинет налогоплательщика. При этом, стоит отметить, что ЭЦП нужно только для начального открытия (для дальнейшего пользования ЭЦП уже не обязательна).





Как отмечают те, кто уже пользуется личным кабинетом, это очень удобно. Оплатить налоги можно с помощью банковской карты, в случае необходимости отправить официальный запрос. "Я вижу движение средств, и знаю, дошли ли они, сколько и за что мне начислено, и мне не нужно дожидаться платежек, которые приносит почта. И главное — никаких очередей в налоговой".

Так выглядит личный кабинет на мониторе компьютера.