Как изменился Комсомольский парк после реконструкции?

Заканчивается вторая очередь реконструкции Комсомольского парка в рамках выполнения программы «Формирование комфортной городской среды».

Помимо центральной аллеи, появились и закольцованные пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой.

Главное, что люди смогут и вечерами там прогуливаться — установили уличные фонари. Их части цельнолитые из чугуна, антивандальные — открыть технический люк можно только с помощью специального ключа. Как раз происходит подключение фонарей к электросетям.

Кроме того, появился дополнительный вход со стороны улицы Дружбы, который соединен с кругом в центре парка пешеходной дорожкой.







