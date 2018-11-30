Как мошенники обманывают жителей Динского района?

В последнее время участились случаи мошенничества в Динском районе. По данным пресс-службы ОМВД России по Динскому району совершаются они практически в каждом поселении. Сумма причиненного потерпевшим ущерба варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Самые распространенные виды мошенничества, зафиксированные на территории района.

Интернет

Так, мошенник на одном из интернет-сайтов выложил объявление о продаже айфона, цену указал низкую. На объявление откликнулась девушка, она позвонила «продавцу» и обсудила все условия, мошенник попросил перечислить деньги на разные банковские карты, после чего благополучно исчез.

В другом случае женщина выложила объявление о случке животных на интернет-сайте. Ей на телефон позвонил мужчина и предложил перевести ей деньги на ее банковскую карту, на что получил согласие. Женщина продиктовала данные, после чего с карты исчезли ее же средства.

«Вы выиграли денежный приз!»

Мошенник позвонил потерпевшему и сказал, что тот выиграл деньги в неком розыгрыше. Мужчина обрадовался и последовал инструкциям — перевел деньги на свой абонентский номер, а мошенник тут же их списал.

Обмен купюр

В станице Динской в дом к женщине пришли неизвестные и под предлогом обмена денег похитили более 100 тысяч рублей.

Компенсация за лекарства

Мошенник позвонил мужчине и сообщил, что ему положена компенсация за лекарственные средства, но чтобы ее получить нужно перевести деньги. Потерпевший выполнил требования, но никакой компенсации не получил, а лишился в итоге более 70 тысяч рублей.

«сын попал в беду»

Мужчине позвонили и сообщили, что его сына могут арестовать, чтобы спасти свое чадо заботливый отец перевел более 50 тысяч рублей злоумышленникам. Естественно, ситуация была вымышленной, сына никто не задерживал.

Замена реквизитов

Представителя одной из организаций через Интернет ввели в заблуждение под предлогом замены реквизитов на оплату товара общей стоимостью более 300 тысяч рублей. После этого мошенническим путем они завладели деньгами, принадлежавшими фирме.





Чтобы не стать жертвой мошенников, помните:

Никому не сообщайте информацию о своих банковских счетах, вкладах (номера банковских карт, даты окончания сроков действия банковских карт, коды безопасности, свои паспортные данные, полученные пароли).

Используйте антивирусные программы на мобильных устройствах сотовой связи, с целью предотвращения списания денежных средств с лицевых счетов (при подключении услуги мобильный банк и использовании операционной системы Андроид).

Проверяйте любую поступившую вам информацию о блокировке банковских карт, о пребывании родственника в беде, не заказывайте товары на сомнительных интернет-сайтах, не перечисляйте денежные средства в качестве предоплаты при покупке автомобилей, при замене абонентского номера, обязательно отключайте от старого номера услугу мобильный банк.

Не впускайте в дом незнакомых людей (под видом работников ЖКХ, социальных работников, медицинских служащих), не удостоверившись в их принадлежности к той или иной организации.

При поступлении сомнительных звонков (родственник попал в беду) или SMS-сообщений (ваша карта заблокирована, заявка на списание денежных средств успешно зарегистрирована) обязательно перепроверяйте информацию у родственников и работников банков.

Если Вы стали жертвой мошенников или обладаете достоверной информацией о подготовке совершения преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102. Также для экстренного вызова специальных служб работает номер, единый для всех операторов сотовой связи – 112. Для связи с Отделом МВД России по Динскому району номер телефона: (886162) 6-15-94.



