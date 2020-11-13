Как можно получить выплаты по социальному контракту
Жители Динского района интересуются, могут ли они получить социальную помощь на основании социального контракта.
В управлении социальной защиты населения Динского района рассказали следующее:
«Суть социального контракта состоит в том, что гражданам производится выплата в размере до 90 тысяч рублей. Получить ее могут только малоимущие граждане после предоставления пакета документов в органы соцзащиты. Денежная сумма целевая. Чаще это средства на оборудование, благодаря которому человек в будущем сможет получать доход выше прожиточного минимума. Капитальные вложения, которые повлекут регулярное получение прибыли.
Используя выплаты по назначению, человек выходит из ряда малоимущих. В данный момент помощь оказывается по двум направлениям – развитие предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.
Все выглядит так.
- Получить сумму выплат могут только малоимущие. Единоразово, не более 90000 рублей. Для этого подается пакет документов, подтверждающих статус семьи. Заявку можно подать через госуслуги с дальнейшей явкой в органы соцзащиты. Во время подачи заявления необходимо стоять на учете в центре занятости.
- Составляется упрощенный бизнес-план, в котором человек расписывает, что он собирается купить, как будет использовать приобретение и какую выгоду планирует получить.
- Сумму рассматривает комиссия, для этого приглашаются специалисты из профильных отделов администрации по мере того, с какой заявкой обратились. Т. е. это могут быть члены из сельхозуправления или строительного отдела, например. Решается, каким образом будет начисляться выплата – этапность.
- Далее человек покупает оборудование. К нему выезжает комиссия, актирует приобретенный товар согласно финансовым документам. И потом на каждом этапе социального контракта проходит проверка, которая утверждает, что на самом деле идет целевое использование покупки.
- После завершения срока действия контракта гражданин снимается с учета как малоимущий.
С нового года возможны изменения суммы выплат и самого подхода к услуге».
Для подачи заявления семье (гражданину) необходимо подготовить следующие документы:
- паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, удостоверяющие личность;
- свидетельства о рождении детей до 14 лет;
- свидетельство о браке (при наличии);
- справки о постановке на учет в отдел социальной защиты населения (при наличии);
- справки об инвалидности (при наличии);
- справка о составе семьи по месту регистрации;
- справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и других доходах семьи;
- справка о наличии или отсутствии недвижимого имущества в собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на услуги ЖКХ и налогов на недвижимость);
- справка о наличии или отсутствии транспортных средств в собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на транспортные средства и транспортные налоги);
- справка о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи за последние 3 года (например, справка о размере пенсий и пособий по безработице либо аналогичный документ из налогового органа);
- письменные согласия на заключение контракта от всех совершеннолетних членов семьи (без этого социальный контракт не может быть заключен).
Наталья Бережная
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