Как можно получить выплаты по социальному контракту

Жители Динского района интересуются, могут ли они получить социальную помощь на основании социального контракта.

В управлении социальной защиты населения Динского района рассказали следующее:

«Суть социального контракта состоит в том, что гражданам производится выплата в размере до 90 тысяч рублей. Получить ее могут только малоимущие граждане после предоставления пакета документов в органы соцзащиты. Денежная сумма целевая. Чаще это средства на оборудование, благодаря которому человек в будущем сможет получать доход выше прожиточного минимума. Капитальные вложения, которые повлекут регулярное получение прибыли.

Используя выплаты по назначению, человек выходит из ряда малоимущих. В данный момент помощь оказывается по двум направлениям – развитие предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

Все выглядит так.

Получить сумму выплат могут только малоимущие. Единоразово, не более 90000 рублей. Для этого подается пакет документов, подтверждающих статус семьи. Заявку можно подать через госуслуги с дальнейшей явкой в органы соцзащиты. Во время подачи заявления необходимо стоять на учете в центре занятости.

Составляется упрощенный бизнес-план, в котором человек расписывает, что он собирается купить, как будет использовать приобретение и какую выгоду планирует получить.

Сумму рассматривает комиссия, для этого приглашаются специалисты из профильных отделов администрации по мере того, с какой заявкой обратились. Т. е. это могут быть члены из сельхозуправления или строительного отдела, например. Решается, каким образом будет начисляться выплата – этапность.

Далее человек покупает оборудование. К нему выезжает комиссия, актирует приобретенный товар согласно финансовым документам. И потом на каждом этапе социального контракта проходит проверка, которая утверждает, что на самом деле идет целевое использование покупки.

После завершения срока действия контракта гражданин снимается с учета как малоимущий.

С нового года возможны изменения суммы выплат и самого подхода к услуге».

Для подачи заявления семье (гражданину) необходимо подготовить следующие документы:

паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, удостоверяющие личность; свидетельства о рождении детей до 14 лет; свидетельство о браке (при наличии); справки о постановке на учет в отдел социальной защиты населения (при наличии); справки об инвалидности (при наличии); справка о составе семьи по месту регистрации; справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и других доходах семьи; справка о наличии или отсутствии недвижимого имущества в собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на услуги ЖКХ и налогов на недвижимость); справка о наличии или отсутствии транспортных средств в собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на транспортные средства и транспортные налоги); справка о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи за последние 3 года (например, справка о размере пенсий и пособий по безработице либо аналогичный документ из налогового органа); письменные согласия на заключение контракта от всех совершеннолетних членов семьи (без этого социальный контракт не может быть заключен).





Наталья Бережная