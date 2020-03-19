Как не поддаваться панике? Советы психологов

Как не поддаваться панике? Советы психологов

Как не поддаваться панике? Советы психологов

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46 минут назад Газета РВСДинской районКак не поддаваться паникеКоронавирусНовости Динского районаСоветы психологов

Самая обсуждаемая тема последних несколько недель – коронавирус. О нем говорят в СМИ, в Интернете, в окружении – везде. Под влиянием негативной информации и слухов у людей возникает тревога.

О том, как не поддаваться панике, “РВС” рассказали психолог, коуч, бизнес-тренер, специалист по работе с эмоциям, эмоциональному интеллекту Юлия Орлова и психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

“Во-первых, давайте разберемся в самом механизме. Как мы включаемся в панику?

Жил-был человек, услышал новость, сначала не придал ей особого значения и вроде даже забыл. Но на бессознательном уровне информация отложилась.

Через какое-то время слышит эту новость повторно, возникает узнавание: "где-то я это уже слышал", потом мысль: "неужели правда всё так страшно?", затем эмоция: испуг, и ощущения в теле – где-то что-то сжало.

Далее он читает соцсети, обсуждает с друзьями, снова и снова слышит новости, снова и снова пугается, возникает еще целая цепочка мыслей – цепная реакция.

Так начинается самонагнетание.

Потом он, не дай Бог, чихнул... Или чихнул кто-то рядом... И тут уже все!

Готовим завещание и прощальные СМСки”, – начала Юлия.

Специалист дала несколько советов, как избежать влияния информации.

1. Устройте цифровой покой.

“Сейчас это прозвучит как утопия, но все же: разрешите себе полный цифровой и информационный детокс. Хотя бы на один день! Выключите все триггеры: радио, телевизор и Интернет. Выйдите из всех чатов и любых деструктивных диалогов, где происходит нагнетание информации”, – пояснила психолог.

2. Сфокусируйтесь на ощущениях в теле.

“Для остановки этого внутреннего самонагнетания необходимо из мыслей вернуться в тело. Держать фокус внимания на ощущениях в теле (а не на мыслях и эмоциях).

Для этого: ножками потопали, ручками похлопали, похлопали себя по телу, заземлились, перевели внимание на дыхание и ощущения в теле. Только в нем есть правда", - пояснила Юлия.

3. Если есть опыт медитации – медитируйте.

4. Отделите факты от эмоций и действуйте сообразно фактам.

“Пример. На улице эпидемия – факт. В магазинах все скупают – тоже факт. Страх – эмоция.

"А вдруг завтра я окажусь запертой и мне нечего будет есть?" – мысль, рожденная из эмоции страха.

Открываем холодильник и шкафчики с запасами еды, смотрим. Еда есть? Факт.

Сидим дома, наслаждаемся тем, что есть.

Еды нет? Отлично, можно использовать это время для похудения или заказать доставку всего необходимого на дом”, – рассказала специалист.

5. Не нужно поддаваться панике.

“Отделяем факты от эмоций, благодарим вселенную за опыт, делаем выводы и идем дальше жить!

Для надежности читаем новую чудодейственную молитву: китайская ерунда, обойди меня!

Не менее 5 раз в день!

Будьте здоровы!” – завершила Юлия Орлова.

Олег Иванов тоже дал несколько рекомендаций, чтобы сохранять спокойствие.

“Во-первых, не нужно верить всем новостям и слухам. Читайте только проверенные источники, которым можно доверять. А для сохранения психологического равновесия и «перезагрузки» лучше на какое-то время и вовсе перестать читать новости.

Во-вторых, поверьте – меры принимаются достаточные. Поэтому доверьтесь рекомендациям властей и врачей: не посещайте места скопления народа, соблюдайте санитарные нормы и т. д. Если есть возможность, организуйте удаленную работу. Этого вполне достаточно, чтобы защитить себя от любого заболевания.

В-третьих, если оказались в самоизоляции, используйте время с пользой. Читайте книги, смотрите онлайн-трансляции спектаклей, высыпайтесь. Воспринимайте вынужденную изоляцию как возможность для самореализации”, – посоветовал психолог.

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