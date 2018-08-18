Как обезопасить ребенка на дороге?

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко доводит до сведения граждан следующую информацию:

«в предверии начала нового учебного года, родителям необходимо провести беседы со своими детьми о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Особенно частыми нарушениями являются:

переход проезжей части в неположенном месте;

управление мототранспортом без водительского удостоверения;

езда на велосипедах по проезжей части детьми не достигшими 14 лет.

А также не забывайте — для того, чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток, пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, которые в зависимости от дорожных и метеорологических условий позволяют водителю видеть пешехода на расстоянии от 150 до 400 метров.

Если с вами дети, не отпускайте их от себя. При переходе через дорогу и даже находясь на тротуаре, обязательно держите ребенка за руку.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательными, особенно вблизи образовательных учреждений, торговых и развлекательных центров, а также если у вас в автомобиле находится ребенок, не забывайте о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств».