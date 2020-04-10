Как обратиться в полицию, если нет возможности попасть в отдел?

Нередко обратившиеся в “РВС” рассказывают о ситуациях, в которых необходимо привлекать органы МВД.

На вопрос, ходили ли в полицию, отвечают, что возможности посетить отдел нет. То в силу своего здоровья, то не хватает времени.

Так, один мужчина из Новотитаровской столкнулся, по его словам, с непристойным поведением соседа, но сам он инвалид, пойти написать заявление не может.

В пресс-службе отдела МВД России по Динскому району рассказали, что при подобных обстоятельствах есть несколько способов сообщить о противоправных действиях.

Способ первый

Позвонить в дежурную часть: 8(86162) 6-15-94. Представиться, рассказать все в подробностях. Заявление зафиксируют по телефону. Далее передадут участковому, который разберется с ситуацией.

Способ второй

Обратиться через Интернет. Необходимо зайти на сайт ОМВД России по Динскому району: динская.23.мвд.рф, в раздел "прием обращений".

Интернет-обращение должно содержать:

1. Ф. И. О. гражданина.

2. Адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны быть направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной форме.

3. К интернет-обращению гражданин вправе приложить необходимые документы и материалы или их копии в электронной форме.

4. В обращении следует изложить его суть, просьбы, причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия в их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения.