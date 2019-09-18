Как обстоят дела с дорожными работами в Старомышастовской?

В редакцию "РВС" от жителей Старомышастовской не раз поступали вопросы по поводу ремонта дороги по улице Чапаева.

17 сентября журналист «РВС» встретилась с главой Старомышастовского сельского поселения Сергеем Долженко, чтобы узнать, на каком этапе сейчас ремонтные работы.

Глава рассказал, что капитальный ремонт дороги по Чапаева заканчивается. Он завершен на 90%. Там уже выложен асфальт, заменено 2 км водопровода. Осталось проложить трубы водоотведения возле каждого домовладения, около 70 м тротуара, установить дорожные знаки, сделать разметку и искусственную неровность.