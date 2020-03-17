Как оформить больничный при подозрении на коронавирус?

Как оформить больничный при подозрении на коронавирус?
Фото: kostroma.mk.ru

Как оформить больничный при подозрении на коронавирус?

  97
5 часов назад БольничныйБольничный по коронавирусуГазета РВСДинской районЗдоровьеКак оформить больничный по коронавирусуКоронавирусМедицинаМинздравНовости Динского района

На время карантина по коронавирусу больничный оформляется дистанционно. Для этого не нужно посещать медучреждение.

Для снижения риска распространения инфекции все жители и гости Краснодарского края, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, должны быть изолированы дома.

На это время (14 суток) каждый работодатель обязан предоставить своему работнику оплачиваемый больничный.

"Оформление и выдача больничного листа тем, кто на карантине, осуществляется по месту жительства пациента без посещения поликлиники. Необходимо позвонить по телефону и сообщить свои данные", – подчеркнули в Минздраве.

Необходимо совершить звонок в медорганизацию по месту жительства, скорую или на горячую линию Минздрава по телефону 8 (800) 2000-366.

Даже при отсутствии симптомов заболевания те, кто вернулся из-за границы, должны уведомить о своем прибытии и оставить контактные данные в медучреждении.

Если вы заметили появление симптомов инфекции, необходимо вызвать врача на дом.

Выписка пациентов с подозрением на COVID-19 осуществляется:

  • при отсутствии клинических проявлений болезни;

  • после 14 дней с момента выезда с неблагополучной территории или с момента последнего контакта с больным коронавирусом;

  • при получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 часа назад

Скорая помощь не откроет больничный лист, журналисты что-то не так поняли, видимо?Они даже на вызовах дают только справку, с которой нужно обращаться в поликлинику.

Ответить
0
Татьяна Турко
Татьяна Турко Баян Ширянов 3 часа назад

В материале не написано, что "скорая помощь" открывает больничный лист. Указано, что обращаться нужно в медорганизацию по месту жительства, скорую или на горячую линию Минздрава.

Ответить
0