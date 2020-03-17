Как оформить больничный при подозрении на коронавирус?

На время карантина по коронавирусу больничный оформляется дистанционно. Для этого не нужно посещать медучреждение.

Для снижения риска распространения инфекции все жители и гости Краснодарского края, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, должны быть изолированы дома.

На это время (14 суток) каждый работодатель обязан предоставить своему работнику оплачиваемый больничный.

"Оформление и выдача больничного листа тем, кто на карантине, осуществляется по месту жительства пациента без посещения поликлиники. Необходимо позвонить по телефону и сообщить свои данные", – подчеркнули в Минздраве.

Необходимо совершить звонок в медорганизацию по месту жительства, скорую или на горячую линию Минздрава по телефону 8 (800) 2000-366.

Даже при отсутствии симптомов заболевания те, кто вернулся из-за границы, должны уведомить о своем прибытии и оставить контактные данные в медучреждении.

Если вы заметили появление симптомов инфекции, необходимо вызвать врача на дом.

Выписка пациентов с подозрением на COVID-19 осуществляется: