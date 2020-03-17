Как оформить больничный при подозрении на коронавирус?
На время карантина по коронавирусу больничный оформляется дистанционно. Для этого не нужно посещать медучреждение.
Для снижения риска распространения инфекции все жители и гости Краснодарского края, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, должны быть изолированы дома.
На это время (14 суток) каждый работодатель обязан предоставить своему работнику оплачиваемый больничный.
"Оформление и выдача больничного листа тем, кто на карантине, осуществляется по месту жительства пациента без посещения поликлиники. Необходимо позвонить по телефону и сообщить свои данные", – подчеркнули в Минздраве.
Необходимо совершить звонок в медорганизацию по месту жительства, скорую или на горячую линию Минздрава по телефону 8 (800) 2000-366.
Даже при отсутствии симптомов заболевания те, кто вернулся из-за границы, должны уведомить о своем прибытии и оставить контактные данные в медучреждении.
Если вы заметили появление симптомов инфекции, необходимо вызвать врача на дом.
Выписка пациентов с подозрением на COVID-19 осуществляется:
при отсутствии клинических проявлений болезни;
после 14 дней с момента выезда с неблагополучной территории или с момента последнего контакта с больным коронавирусом;
при получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования.
Комментарии
Скорая помощь не откроет больничный лист, журналисты что-то не так поняли, видимо?Они даже на вызовах дают только справку, с которой нужно обращаться в поликлинику.
В материале не написано, что "скорая помощь" открывает больничный лист. Указано, что обращаться нужно в медорганизацию по месту жительства, скорую или на горячую линию Минздрава.