Как отметили 100-летие комсомола в Динском районе

Сегодня, 29 октября 2018 года, отмечается 100-летие комсомола.

В нашем районе прошли праздничные мероприятия.

В Комсомольском парке станицы Динской торжественно открыли памятный камень, посвященный 100-летию ВЛКСМ.

Среди гостей были: депутат Государственной Думы Владимир Евланов, депутат ЗСК Сергей Орлов, депутат городской Думы Краснодара Игорь Брагарник, глава администрации Динского сельского поселения Виталий Литвинов, председатель Совета депутатов Динского района Юрий Ильченко, представители администраций, ветераны комсомола, молодежь, школьники, жители Динского района.

Было сказано много теплых слов, вспомнили былые годы, читали стихи, пели песни.

Председатель Совета первичной организации ветеранов комсомола Динского района Павлина Бондарева вместе со школьницей Софьей Левченко заложили капсулу с посланием будущему поколению, которую вскроют через 25 лет.

Затем в Доме культуры состоялось награждение и концерт, приуроченный к юбилею ВЛКСМ.

На площади разместились ретро-автомобили и мототранспорт былых времен. В фойе проходила выставка Динского историко-краеведческого музея, посвященная истории комсомола.







