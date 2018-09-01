Как отметили День знаний школы Динского района (фотоотчет)

Вот и наступил первый день осени. Традиционно, сегодня отмечается День знаний. В школах Динского района состоялись торжественные линейки, прозвенел первый звонок. Вчерашние воспитанники детских садов сегодня впервые переступили школьный порог в роли учеников.

«РВС» побывала на Дне знаний в местных учебных заведениях и подготовила для вас фотоотчет о том, как это было.

БОУ СОШ №1имени Андрея Туркина (ст. Динская)

На праздничной линейке среди почетны гостей присутствовали: начальник управления образования Динского района Марина Ежкова, первый заместитель главы МО Динской район Валентина Оленич, штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий. Также ненадолго мероприятие посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Школьники выступили с номерами художественной самодеятельности, зажгли огонь знаний, выпустили в небо шары.





БОУ СОШ №2 имени Александра Суворова (ст. Динская)

Здесь также состоялся концерт, новоиспеченные первоклашки прочли стихи. После первого звонка школьники отправились на классный час.

БОУ СОШ №5 (ст. Пластуновская)

На праздничной линейке школьники рассказывали стихи, пели песни, был даже флешмоб, выпустили в небо шары с символикой георгиевской ленты. Почетными гостями стали: глава администрации Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник, представители отдела образования, ветераны.

БОУ СОШ №26 (пос. Украинский)

На торжественной линейке присутствовали почетные гости: вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, глава администрации Динского района Сергей Пономарев (оба чиновника закончили эту школу), глава администрации Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

Вице-губернатор подарил в спортивный зал школы комплект баскетбольных и волейбольных мячей.

В 2018 в первый класс этой школы пошли всего 12 первоклашек.

На День знаний здесь также прошел торжественный концерт. Воспитанники детского сада №8 станицы Динской подготовили и исполнили для школьников танец.









