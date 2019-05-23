Как отметили последний звонок в Динском районе (фото, видео)

Как отметили последний звонок в Динском районе (фото, видео)

Как отметили последний звонок в Динском районе (фото, видео)

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2 часа назад Газета РВСДинской районНовостиПоследний звонокПоследний звонок 2019ШкольникиШкольники Динского района

Вот и прозвенел последний звонок в учебном 2018-2019 году. Для многих это просто очередной этап в школьной жизни. А для выпускников — новая страница. Теперь они стали взрослыми и открыли дверь в другой мир.


«РВС» побывала сегодня в различных школах нашего района, чтобы показать своим читателям, как проходили праздничные мероприятия.


Школа № 1, станица Динская

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Школа № 2, станица Динская

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Школа № 4, станица Динская

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Школа №26, поселок Украинский

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Школа №34, станица Новотитаровская

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Комментарии

Иван
Иван 2 часа назад

В Школе №3 судя по всему выпускников нет )))

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Татьяна Турко
Татьяна Турко Иван 30 минут назад

К сожалению, журналисты "РВС" не смогли посетить все школы района. Некоторые учебные заведения сами прислали нам фотографии с торжества.

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