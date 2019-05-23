Как отметили последний звонок в Динском районе (фото, видео)
Вот и прозвенел последний звонок в учебном 2018-2019 году. Для многих это просто очередной этап в школьной жизни. А для выпускников — новая страница. Теперь они стали взрослыми и открыли дверь в другой мир.
«РВС» побывала сегодня в различных школах нашего района, чтобы показать своим читателям, как проходили праздничные мероприятия.
Комментарии
В Школе №3 судя по всему выпускников нет )))
К сожалению, журналисты "РВС" не смогли посетить все школы района. Некоторые учебные заведения сами прислали нам фотографии с торжества.