Как отметят 100-летие комсомола в Динском районе

29 октября 2018 года в России и бывших республиках Советского Союза будет отмечаться столетний юбилей комсомола.

В Динском районе эту дату тоже не обойдут стороной. Здесь состоятся торжественные мероприятия.

29 октября в 13.30 в Комсомольском парке станицы Динской торжественно откроют памятный камень, посвященный 100-летию ВЛКСМ. Также будет заложена капсула с посланием будущему поколению. В нем жители Динского района 2018 года расскажут о том, какими ценностями живут сейчас, что хотят передать потомкам и какими хотят видеть своих детей и внуков через десятилетия.

В парке соберутся почетные гости, ветераны комсомола, школьники, местные жители.

В 15.00 в районном Доме культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. На площади развернутся исторические экспозиции и фотозоны.

В фойе все желающие смогут посмотреть выставку Динского историко-краеведческого музея, посвященную истории ВЛКСМ, а на сцене Дома культуры пройдет театрализованный концерт. Здесь же ветеранов комсомола наградят грамотами, памятными значками «100 лет ВЛКСМ», вручат им вышедшую в свет в октябре этого года районную книгу «Юность моя – комсомол».