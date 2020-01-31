Как пенсионеру оформить компенсацию за капремонт после 80 лет?

По достижении человеком возраста 80 лет он может получить 100-процентную компенсацию расходов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. У пенсионера из Динской, который обратился в “РВС”, возникло несколько вопросов на данную тематику.

Мужчина хочет знать, нужно ли раз в полгода приносить квитанции об оплате за ЖКХ в соцзащиту, а также справку о составе семьи?

“Люди ведь уже престарелые. Иногда они уже и из дома выйти не могут… Можно ли для таких пенсионеров на дому оформлять эту компенсацию?” - интересуется динчанин.

В управлении социальной защиты населения объяснили, что 100-процентную компенсацию люди могут получить в пределах социальной нормы жилой площади: на одиноко проживающего пенсионера - 33 квадратных метра, на семью из двух и более человек - 20. Если же человек живет в 1-комнатной квартире, то компенсация - на всю площадь жилья.

Она полагается только собственнику квартиры.

Какие документы необходимо предоставить?

Копию паспорта

Копия трудовой книжки

Справка о составе семьи

В управлении социальной защиты населения рассказали, что собственнику необходимо подать данный пакет документов лишь один раз. Если же он лично не может это сделать, то родственники/близкие могут получить в ведомстве заявление, которое пенсионер сможет заполнить дома, а затем они вместе с остальными документами предоставят его специалисту.

Следует знать, что данная компенсация положена одиноко проживающим пенсионерам (неработающим) или же тем, чья семья состоит только из неработающих пенсионеров, граждан предпенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60) или инвалидов 1 и 2 групп (которые не работают).

В случае, если в квартире прописаны молодые дети, внуки, такая льгота не предоставляется.

Вопросы по данной компенсации жители Динского района могут задать по следующим номерам телефонов:

8 (86162) 6-50-68 – Динское сельское поселение;

8 (86162) 6-58-97 – Новотитаровское, Васюринское сельское поселения;

8 (86162) 6-16-39 – Нововеличковское, Пластуновское, Старомышастовское сельские поселения;

8 (86162) 6-16-40 – Динской район.