Как получать услуги госучреждений быстро и без очередей

Время не стоит на месте, и прогресс начинает затрагивать многие сферы жизнедеятельности. Например, теперь вы можете не стоять в долгих очередях и не возиться с бесконечными бумажки, чтобы оплатить штраф или поменять паспорт. Вы можете сделать это гораздо быстрее, воспользовавшись порталом Госуслуг.

Если вы зарегистрируетесь на сайте www.gosuslugi.ru, то сможете получить ряд преимуществ от разных государственных структур, в том числе и от ГИБДД. Преимуществ очень много: например, сокращаются сроки предоставления любых услуг, потому что прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди. Бланки заявлений и платежные документы подготавливаются самостоятельно, без обращений в нужные вам органы. На данный момент в Динском районе в электронном виде можно получить следующие услуги: