Как получать услуги госучреждений быстро и без очередей
Время не стоит на месте, и прогресс начинает затрагивать многие сферы жизнедеятельности. Например, теперь вы можете не стоять в долгих очередях и не возиться с бесконечными бумажки, чтобы оплатить штраф или поменять паспорт. Вы можете сделать это гораздо быстрее, воспользовавшись порталом Госуслуг.
Если вы зарегистрируетесь на сайте www.gosuslugi.ru, то сможете получить ряд преимуществ от разных государственных структур, в том числе и от ГИБДД. Преимуществ очень много: например, сокращаются сроки предоставления любых услуг, потому что прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди. Бланки заявлений и платежные документы подготавливаются самостоятельно, без обращений в нужные вам органы. На данный момент в Динском районе в электронном виде можно получить следующие услуги:
Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним;
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами;
Получение водительского удостоверения;
Замена водительского удостоверения;
Получение международного водительского удостоверения;
Получение справки, подтверждающую выдачу водительского удостоверения.
Получить доступ к услугам вы можете следующим образом:
Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.
- Выбрать необходимую услугу.
- Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения, желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.
- По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.
- В случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.
- Быстро и без очереди зарегистрироваться на ЕПГУ (Единый Портал Государственных Услуг) можно в МФЦ ст. Динской расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112 (т. 86162-6-64-14)
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