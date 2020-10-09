Как поучаствовать в ярмарке выходного дня?

На территории Динского района организована ярмарка выходного дня по адресу: станица Динская, ул. Красная, фонтанная площадь, с режимом работы: суббота, воскресенье с 8.00 до 14.00.

Организатор ярмарки – администрация Динского поселения.

Для получения информации об участии в ярмарке выходного дня работают телефоны горячей линии:

+7(86162)6-46-62 – отдел по социальным вопросам и потребительской сфере администрации Динского сельского поселения;

+7(86162)6-23-08 – управление промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования Динской район;

+7(86162)6-10-80 – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Динской район.

Заявления желающих поучаствовать в ярмарке принимает отдел по социальным вопросам и потребительской сфере администрации Динского поселения.

Прием документов осуществляется за два календарных дня до организации ярмарки по адресу: станица Динская, ул. Красная, 57, каб. 13, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.

Информация для участия в ярмарке выходного дня на территории Краснодара: ответственный специалист Алексей Александрович Лобанов, директор МУП «Карасунский», тел. 8-861-234-24-60.