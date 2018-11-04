Как появился День народного единства?

Этот праздник впервые в России начал отмечаться в 2005 году.

Учрежден он был в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В истории День народного единства связан с окончанием Смуты в России в XVII веке (период со смерти царя Ивана Грозного в 1584 году и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый из династии Романовых). Это время знаменует собой глубокий кризис Московского государства. Когда к власти пришел князь Федор Мстиславский со своей «семибоярщиной», то в Москву пустили польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

Дабы не допустить этого, патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать захватчиков: "Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!".

Простые люди подхватили его призыв. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков.

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело".

После его речи горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью деньгу". Но этих взносов не хватало. Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье тем, кто служил.

Минин предложил на пост главного воеводы 30-летнего новгородского князя Дмитрия Пожарского. Но он не сразу принял предложение, сказал, что согласится при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. Именно Минина и поддержали, он стал "выборным человеком всею землею".

Под знамена этих двух людей собралось огромное по тем временам войско - более 10 тысяч военных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.

Землю Русскую освобождали представители всех народов и сословий, входившие в состав державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.

Князь Пожарский был настолько уверен, что именно благодаря иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, что на собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор.