Как появился в России День семьи, любви и верности?

Каждый год 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.

Впервые его отпраздновали в 2008 г.

Идея этого дня возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии — покровителей христианского брака, чья память чтится именно 8 июля.

В итоге праздник учредили по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

Как мы уже писали, в этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые с давних времен считались на Руси покровителями семьи и брака.

А теперь расскажем их историю любви.

Согласно житию святых, благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на престол в 1203 году. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его вылечить.

Во сне князь увидел, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой, что в Рязани. Девушка была красива, благочестива и добра, к тому же она слыла мудрой, знала свойства трав, умела лечить болезни. Князь полюбил Февронию, и дал обет жениться на ней после выздоровления.

Девушка исцелила Петра, но он не сдержал своего слова. И тогда болезнь возобновилась. Феврония вновь вылечила князя. После этого он женился на девушке.

Когда Петр стал князем, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы он бросил ее.

Святые Петр и Феврония. фото: pravzhizn.ru

Мужчина, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти, богатства и удалиться вместе с ней в изгнание.

Супружеская пара покинула город, отплыв на лодке по реке Оке.

Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Был собран совет. На нем решили звать Петра обратно.

Князь и княгиня вернулись, и женщина сумела заслужить любовь горожан. Они правили долго и счастливо.

В старости Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они молили Бога, чтобы умереть в один день. И завещали похоронить себя вместе, в специально приготовленном гробу, с тонкой перегородкой посередине.

Супружеская пара умерла каждый в своей келье, в один день и час – 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день супруги оказались вместе.

Так и похоронили святых вдвоем в городе Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 лет после кончины, Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Сейчас их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.



«РВС» поздравляет с праздником и желает, чтобы в вашем доме всегда был слышен смех, а счастье не уходило даже на минуту! Пускай на жизненном пути встречаются только хорошие люди! Любви и благополучия в ваши семьи!