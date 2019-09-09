Как правильно подавать заявление в полицию?

Изначально стоит помнить, что заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.

Принимают и регистрируют заявления (сообщения) о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествии круглосуточно. Полиция обязана это делать независимо от места и времени их совершения.

При устном или телефонном обращении в дежурную часть отдела МВД России по Динскому району гражданин называет фамилию, имя, отчество, место происшествия, конкретную информацию о происшествии.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, письменное заявление о правонарушении можно составлять в произвольной форме, но в нем должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество;

почтовый адрес проживания (для направления ответа на заявление);

номер телефона;

наименование территориального органа МВД России, в который направляется заявление, фамилия, имя, отчество начальника либо должность;

суть преступления (происшествия), место, где все произошло;

личная подпись и дата.

Регистрация письменного или устного заявления, обращения по поводу совершенного или подготавливаемого правонарушения (преступления) обязательна.

Телефон дежурной части 8(86162) 6-15-94 или 102.