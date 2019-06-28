Как проходит День молодежи в Андреевском парке?
Сегодня, 28 июня 2019 года в Андреевском парке станицы Динской проходит форум «Здоровый образ жизни - путь к успеху».
Сюда съехалась молодежь со всех поселений района. Они весело и активно проводят время.
Утром провели зарядку с чемпионом мира по панкратион Виталием Христининым.
Затем состоялся круглый стол о пользе здорового образа жизни.
Чуть позже специалисты провели мастер-классы по йоге-стретчингу, аэробике.
В обед всех присутствующих вкусно покормили.
Прямо сейчас проходят беседы с представителями Совета ветеранов.
Ну а вечером начнется самая зажигательная часть мероприятия — приедут байкеры, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться.
С 19.30 начнется пенная дискотека с dj_linch.
Вход свободный. Все желающие еще могут успеть отметить праздник в Андреевском парке.
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