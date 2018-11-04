Как проходит День народного единства в Динской

Как проходит День народного единства в Динской

Как проходит День народного единства в Динской

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13 часов назад Газета РВСДень народного единстваДинскаяНародные гулянияНовостиПраздник

Сегодня, 4 ноября 2018 года, страна отмечает День народного единства. Торжественные мероприятия проходят во всех городах и селах России.

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В Динском районе, как и в самой станице Динской сегодня также гуляет народ.

Утром на Фонтанной площади прошла выставка творчества народов Динского района «Кубань многонациональная» и районный конкурс рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья».

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Там же состоялась народная акция «В единстве народа – единство страны».

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Руководители района поздравили гостей с праздником, пожелали всего наилучшего. Творческие коллективы выступили с различными номерами.

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Уже в 18.00 на Фонтанной площади начнется фестиваль шашлыка, который продолжится всероссийской акцией «Ночь искусств».

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