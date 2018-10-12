Как прошел День призывника в Динском районе

Сегодня, 12 октября 2018 года, Динской район отметил День призывника. В станице Динской прошло торжественное мероприятие, на которое были приглашены первые лица района, общественники, духовенство и, конечно, же, сами призывники.

С приветствием к гостям обратился начальник отдела по физической культуре и спорту Роман Носач и пожелал ребятам хорошей службы.

Затем слово предоставили военному комиссару Динского района Краснодарского края Олегу Панину. Он рассказал, что этой осенью в Динском районе 190 призывников. «Многие пойдут служить по эксперименту – военными водителями», – заявил военный комиссар.

Молодых людей также поздравила председатель Динского районного совета ветеранов войны и труда Валентина Прокопова. Она отметила, что ребятам есть на кого равняться — герои Великой Отечественной войны для них должны стать примером.

Заместитель председателя Динского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Павел Богомаз пожелал призывникам счастья, удачи и хорошей службы.

С родительским напутственным словом выступила председатель Совета солдатских матерей Динского района Вера Чепикова: «Служить нужно по уставу. Слушайте ротных. Не поддавайтесь на провокации».

Отец Павел также поздравил парней с этим серьезным этапом в их жизни. «Каждый мужчина должен уметь постоять за семью. Но, имея силу, нужно иметь и голову», – отметил священник. Он вручил каждому из ребят по иконе Св. Кирила и Мефодия.

Также ребятам напутственное слово дал Валерий Яшенко.

Всем призывникам вручили подарки от администраций сельских поселений.

Мы поговорили с ребятами, которые совсем скоро оправятся нести военную службу, и узнали у них, почему они приняли решение идти в армию.













Владислав Дорцвейлер: «Я считаю, что каждый мужчина должен отслужить, отдать долг своему Отечеству, должен пройти все тяготы и лишения военной службы. Поэтому я просто обязан служить в армии. Мои родители полностью поддерживают это решение и всячески этому способствуют».

















Илья Руденко: «Служить в армии – это честь для мужчины. Я должен выполнить свой долг. Тем более в моей семье все служили. Уверен, что армия даст мне здоровый дух и мужество. И домой я вернусь счастливым и жизнерадостным».