Как прошел визит бельгийской гостьи в динскую школу

Как рассказала «РВС» учитель английского языка и куратор программ обмена AFS АОУСОШ №4 имени Г.К. Жукова Наталья Фокина, 2 ноября прошла встреча родителей и учащихся с учителем бельгийской школы Кариной ван Парис. Гостья приехала по программе обмена “EVA”, организуемой фондом «Интеркультура» AFS России для принимающих мам.

На встречу были приглашены члены семей нашей школы Катачиных и Кизий-Чуслис, у которых жили иностранные студенты по обмену из Италии, Америки, Норвегии, Венгрии, а также ребята с родителями, заинтересованные изучением иностранных языков, и Михаил Бет - AFS студент по обмену из Америки.

В ходе встречи бельгийская гостья рассказала об истории зарождения программы “EVA” для принимающих семей 25 лет назад, о своем опыте обмена с Турцией, Египтом, Румынией и путешествиях в течение программы в России. Вместе с другими членами бельгийской и российской группы Карина побывала в Краснодаре, Сочи, Абрау-Дюрсо, Темрюке, Тамани, получив знания о российской и казачьей культурах.

Хотя беседа проходила на английском языке и приходилось переводить, участникам удалось быстро найти взаимопонимание и совсем не хотелось расставаться. Как справедливо отметил В. Д. Катачин: «Все люди мира, в общем, примерно одинаковые. Если это хорошие, порядочные люди, то с ними можно легко найти общий язык».

В ходе экскурсии по школе, Карина ван Парис увидела, как проходил всероссийский этнографический диктант для учителей и учеников, приуроченный к Дню народного единства, с интересом отметила, что здесь созданы условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по зрению. Она была поражена, что школа активно работает во время каникул, так как в Бельгии - это время отдыха для учителей и учеников. С интересом фотографировала гостья кабинет информатики, ОБЖ, «Галерею славы».

В заключение Карина ван Парис поблагодарила директора Людмилу Чернову за возможность посещения школы и угостила участников встречи знаменитым бельгийским шоколадом.

Несомненно, такие встречи необходимы, ведь они позволяют узнать больше о культуре других народов и способствуют миру и дружбе людей из разных стран.