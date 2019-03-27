Как прошла инаугурация главы района?

27 марта 2019 года состоялась инаугурация главы Динского района Евгения Пергуна. На торжественном заседании присутствовал вице-губернатор Андрей Коробка, депутат Госдумы Владимир Евланов, чиновники различных уровней, духовенство, приглашенные гости.

Как раз в этот день исполняется ровно 100 дней с момента начала исполнения Евгением Пергуном обязанностей главы района. Депутаты отметили символичность этой даты.

Новоиспеченный глава района принес присягу на Конституции Российской Федерации и уставе Динского района, поклялся верно служить жителям Динского района.

Удостоверение ему вручил заместитель губернатора Андрей Коробка, пожелав успехов в работе.

Другие чиновники тоже поздравили главу со вступлением в должность.

Евгений Пергун в своей речи отметил, что нужно в срочном порядке расставить приоритеты, сформировать работоспособный механизм и начать ежедневно трудиться.

«Единогласное решение депутатов Совета в плане выбора моей кандидатуры стало отдельным дополнительным звонком, который дал понять, что и на меня, и на команду администрации действительно очень большие надежды. Надежды и у депутатов, и у всего населения Динского района. Наша задача – не подвести всех вас», – считает Евгений Пергун.

Также он поблагодарил губернатора, вице-губернаторов, депутатов, жителей, которые его поддержали.

Новый глава района выразил надежду, что он вместе со своей командой сможет сделать Динской район лучшим в крае.

«У нашей территории действительно огромный потенциал», – резюмировал чиновник.