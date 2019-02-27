Как прошла отченая сессия в Новотитаровском сельском поселении?

Вчера, 27 февраля, состоялась открытая сессия Совета Новотитаровского сельского поселения под председательством Ирины Бычек.

На сессии глава поселения Сергей Кошман отчитался перед депутатами и населением о работе за 2018 и рассказал о планах на 2019 год.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун, депутат Законодательного Собрания края Сергей Жиленко, заведующий кафедрой административного и финансового права КубГАУ, почетный гражданин Динского района, Герой Труда Кубани Петр Курдюк.

В своем докладе глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман подробно рассказал о деятельности администрации не только за прошедший год, но и остановился на основных достижениях пятилетки. Он также осветил предстоящий план мероприятий на 2019 год и ответил на вопросы жителей.

Последние несколько лет Новотитаровское сельское поселение развивалось, участвовало в краевых программах. За пятилетку действующей администрацией дополнительно привлечено в бюджет почти 242 млн. рублей, из них 32 миллиона только в 2018 году.

Средства были направлены на строительство водовода, водозабора, объектов газоснабжения села Примаки, хуторов Осечки и Карла Маркса, дорог и тротуаров, детских игровых площадок. Также выполнялась текущая работа.

«Чувствуется, что на этой территории работает дружная команда единомышленников, которая поступательно развивает инфраструктуру, создает необходимые условия для жизни людей. По некоторым позициям Новотитаровское поселение действительно является пионером, с которого нужно брать пример другим муниципальным образованиям»,– отметил исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун, давая оценку работе администрации.

Депутаты признали работу Сергей Кошмана и его команды удовлетворительной.