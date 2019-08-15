Как прошла спортивная дискотека в Пластуновской

Как прошла спортивная дискотека в Пластуновской

Как прошла спортивная дискотека в Пластуновской

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52 минуты назад Газета РВСДинской районМероприятиеНовостиПластуновскаяСпортивная дискотека

14 августа 2019 года в парке культуры и отдыха станицы Пластуновской состоялась спортивная дискотека, которую организовали отдел по делам молодёжи, Молодёжный центр и Молодёжный совет Динского района.

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Помимо зажигательной музыки и танцев, все желающие могли сдать нормы ГТО. Самые активные получили призы.

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Весело было всем — от мала до велика. Участники дискотеки отлично провели время, поучаствовали в спортивных конкурсах, потанцевали в дыму под современные песни.

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