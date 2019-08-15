Как прошла спортивная дискотека в Пластуновской

14 августа 2019 года в парке культуры и отдыха станицы Пластуновской состоялась спортивная дискотека, которую организовали отдел по делам молодёжи, Молодёжный центр и Молодёжный совет Динского района.

Помимо зажигательной музыки и танцев, все желающие могли сдать нормы ГТО. Самые активные получили призы.

Весело было всем — от мала до велика. Участники дискотеки отлично провели время, поучаствовали в спортивных конкурсах, потанцевали в дыму под современные песни.











