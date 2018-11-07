Как провели «ночь искусств» в Динской

4 ноября 2018 года в Межпоселенческой библиотека муниципального образования Динской район прошла общероссийская культурно - образовательная акция «Ночь искусств». Девиз которой: «Искусство объединяет».

Гостями встречи традиционно стали лучшие друзья библиотеки: молодежь, поэты, писатели, активные читатели, мастера декоративно-прикладного искусства, музыканты, всего свыше семидесяти человек.

После слов о значении искусства в жизни людей, разговор плавно перешел к человеку, отметившему в 2018 году своё 80-летие – народному артисту России, руководителю и дирижеру Кубанского казачьего хора В. Захарченко. Гостям продемонстрировали фильм о легендарном артисте. С песнями из репертуара В.Захарченко выступил народный ансамбль «Кубаночка».

Впервые слово о своей работе было предоставлено мастерам декоративно-прикладного искусства. В.Н. Монастырная рассказала не только о своем хобби, но о недавно открытом в станице Динской Центре ремёсел.

Литературно - музыкальное ассорти в стиле «Свободный микрофон» «Ритмы осени» вызвало много желающих для выступления. Свое песенно-музыкальное творчество представил поэт-бард Коротеев В.Н. Поэты, Т. Донской, Т. Хвощевская.





В читальном зале вызвали интерес книжно – иллюстративные выставки: «Они прославили Кубань», «Великий мастер слова», посвященная И.Тургеневу. «Живет искусство на страницах книг» (выставка редких и старых книг). Обширно были представлено декоративно-прикладное творчество под названием: «Чудеса своими руками». На которой были представлены работы народных мастериц.

Для гостей вечера была организован фото - салон: «Фото с любимой книгой. Также используя тантамарески можно было сделать фото известных персонажей И. Ильфа и Е.Петрова.

Гостеприимство сотрудников объединило любителей искусства чая, можно было узнать все о чае, душевно поговорить на разные темы.

И в заключении участники ночи искусств выразили всеобщее мнение, что искусство объединяет. В акции принимали участие ученики Детской школы искусств ст. Динской, детского вокального кружка «Прима».

В динском музее в акции «Ночь искусств» активное участие приняла творческая студия «Индиго».

Были представлены работы учащихся на самые разнообразные темы: «Космос», «Портрет мамы», «Павлин», «Моя кошка».





Дети очень старались и готовились к выставке. Они пришли с родителями, бабушками и дедушками

Руководитель студии Ирина Волкова также представила свои живописные холсты. В основном это портреты маслом. Она же провела мастер-класс для детей, любящих рисование.

Учащиеся представившие на выставку свои работы:

Валерия Печеневская (12 лет) Полина Черашева (8 лет) София Бернацкая (7 лет) Ксения Кузнецова (8 лет) Ярослав Кущ (9 лет) Наталья Чунта (13 лет) Михаил Иванов (8 лет) Марианна Цугунян (10 лет) Софья Гарьковенко (11 лет) Никита Класс (10 лет) Матвей Кривцов (9 лет) Ульяна Ивчик (9 лет) Анатолий Бень (8 лет) Анна Шмаюк (7 лет) Алиса Каркавина (6 лет) Арам Гаспарян (16 лет) Вероника Гаспарян (6 лет) Полина Пруцакова (9 лет) Ирина Платонова (10 лет) Дамир Насиров (11 лет) Роман Соколовский (8 лет)



