Как провести новогодний корпоратив: идеи вечеринок

Приближается один из самых любимых праздников — Новый год. Отмечаем мы его, по традиции, несколько раз. И самый первый — с коллегами, на праздничных корпоративах. Очень важно, чтобы праздник в коллективе был веселым и интересным — чтобы зарядиться позитивом на весь будущий год. Ведь примета, как встретишь Новый год, так потом весь год и проведешь, работает и для работы!

Как же можно устроить праздник для коллектива?

Корпоратив на работе

Самый простой вариант — праздновать в родных стенах любимого офиса. И тут ясное дело - понадобятся еда, напитки и, конечно же, радостные и веселые коллеги.

Еду можно принести из дома или соорудить по-быстрому салатики прямо на месте и прямо в праздничных нарядах. Но готовить на работе вместо того, чтобы праздновать, – не лучший вариант. То ли дело прийти нарядными и сразу устроить застолье с праздничной программой!

Без еды, конечно, не обойтись, а вот без готовки – запросто. Всегда можно заказать еду в кафе или ресторане! Обязательно нужно продумать тематику, чтобы точно было весело. На все это потребуется время, но результат будет стоить того.

Вот несколько идей для тематических вечеринок в офисе.

Мексиканская вечеринка

Все покупают сомбреро, на стол ставится традиционная мексиканская еда: лепешки тортильи, в которые можно заворачивать самые разные начинки: от соленых огурцов до мясного соуса, бурито, острые крылышки и так далее. Соответствующее музыкальное сопровождение, мексиканские словечки — будет весело.



Герои из сказок

Тут все просто. Каждый выбирает себе образ из любимой сказки и подбирает соответствующий наряд. Помещение можно украсить кадрами из мультфильмов, участникам - продумать юморные сценки на тему своих образов.





Детский утренник

Наряды в стиле Снежинка и Зайчик, а также стишки, за которые Дед Мороз будет вручать конфетку: ваш корпоратив обречен на взрывы смеха!



Пиратская вечеринка

Тельняшки и повязки на один глаз, шляпы и косынки, тропические фрукты, простые закуски и залихватские пиратские песни. Йо-хо-хо!





Если же вы хотите провести корпоратив на более серьезном уровне, то ваш путь лежит в кафе или ресторан.

Тут тоже несколько вариантов.

Например, есть заведения, которые предлагают аренду зала и стол, а как вы там будете развлекаться — решать только вам. Такой вариант подойдет вам, если есть хороший ведущий на примете или из числа коллег.

Но все же большинство заведений предлагают свою программу для вечеринки, своеобразный «ол инклюзив»: ведущий, выступление артистов, конкурсы и танцы. Все, что нужно от вас, — продумать тематику именно для вашего коллектива. И проще всего это сделать, определив стиль нарядов. Для кафе очень хорошо подходят такие:



Стиляги

Наряды в стиле 50-х: юбки-солнце, подчеркнутые талии. Платочки, очки, каблуки - для женщин, мешковатые костюмы для мужчин. У каждого в гардеробе найдутся интересные аксессуары, которые смогут подчеркнуть образы.









Стиль 20-х годов

Мюзикл «Чикаго», фильм «Гэтсби» - вот основа для вдохновения. Главная определяющая той эпохи — роскошь, открытая сексуальность. Декольте, короткие платья, перчатки, яркий макияж, томный взгляд. Женственность слабого пола и брутальная мужественность сильного. Один из самых популярных стилей для перевоплощения коллектива. Если вы еще не пробовали, то пора!



Возможны и экзотические варианты: шашлыки у Сереги во дворе, поездка в горы, на море и так далее. Но все же главное в новогоднем корпоративе — отличное настроение всех участников, вкусная еда и развлечения.