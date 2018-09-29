Как пройдет Дальний западный обход в черте Динского района?

В сентябре проект строительства дальнего западного обхода Краснодара направили в Главгосэкспертизу. Об этом сообщил председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах во время рабочей поездки по федеральной автодороге М4 «Дон». После того как будет получено положительное заключение, начнется подготовка к заключению инвестиционного соглашения в первом полугодии 2019 года и началу работ.

Как говорится на сайте m4don.info маршрут Дальнего западного обхода Краснодара выбран так, чтобы минимизировать прохождение трассы в зоне населенных пунктов. Это 50-километровая четырехполосная дорога, на которой будут возведены три транспортные развязки , 22 путепровода и 4 моста.

В районе станиц Новотитаровской и Нововеличковской будут предусмотрены территории под размещение многофункциональных зон дорожного сервиса.