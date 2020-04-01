Как работает Госавтоинспекция района и края?

Госавтоинспекция Динского района еще раз информирует граждан:

С 28 марта в подразделениях Госавтоинспекции Краснодарского края приём граждан в рамках оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться ТОЛЬКО при подаче заявления в форме электронного документа с применением Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и оплаты государственной пошлины в соответствующем размере.

Допуск граждан в подразделение осуществляется исключительно в то время, на которое подана соответствующая заявка при наличии необходимых документов. Гражданам, прибывшим в неустановленное заявкой время, государственная услуга предоставляться не будет.