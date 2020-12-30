Как работают торговые центры Краснодара в новогодние выходные?

Как работают торговые центры Краснодара в новогодние выходные?

Как работают торговые центры Краснодара в новогодние выходные?

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17 дней назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаРежим работы торговых центровРежим работы торговых центров в праздникиТРЦ Краснодара

Торговые центры Краснодара будут работать в новогодние выходные по следующим графикам. 

ТРЦ «Галерея Краснодар»

  • 30 декабря с 10.00 до 23.00
  • 31 декабря с 10.00 до 20.00
  • 1 января с 12.00 до 22.00
  • Со 2 января в штатном режиме с 10.00 до 22.00

ТРЦ «Красная Площадь»

  • С 25 по 30 декабря 2020 года с 10.00 до 23.00
  • 31 декабря с 10.00 до 20.00
  • 1 января с 15.00 до 22.00
  • Со 2 января в штатном режиме с 10.00 до 22.00

ТРК «СБС Мегамолл»

  • Фудкорт и точки питания будут работать на вынос
  • 31 декабря с 10.00 до 18.00
  • 1 января с 12.00 до 22.00
  • Со 2 января в штатном режиме, оформить заказ можно будет с 10.00 до 22.00

Магазины торговой галереи на 1, 2 и 3 этажах

  • 31 декабря с 10.00 до 18.00
  • 1 января с 12.00 до 22.00
  • Со 2 января в обычном режиме с 10 утра до 22 вечера

Мебельные магазины 

  • 31 декабря с 10.00 до 18.00
  • 1 января выходной
  • Со 2 января работа восстановится в прежнем режиме

«Ашан»

  • До 30 декабря с 8.00 до 23.00
  • 31 декабря с 8.00 до 20.00
  • 1 января выходной
  • 2 января с 10.00 до 22.00
  • С 3 января время работы с 8.00 до 22.00

«Леруа Мерлен»

  • 31 декабря с 8.00 до 18.00
  • 1 января выходной
  • Со 2 января работа восстановится в прежнем режиме с 8.00 до 23.00

«Hoff»

  • 31 декабря с 10:00 до 18:00
  • 1 января с 12:00 до 22:00
  • Со 2 января в обычном режиме с 10 утра до 22 вечера

ТРК «Галактика»

  •  До 30 декабря в обычном режиме с 10.00 до 22.00
  • 31 декабря с 10.00 до 18.00
  • 1 января с 13.00 до 22.00
  • 2 января в обычном режиме

Гипермаркет «Окей» будет работать круглосуточно с 24 по 30 декабря, 31 декабря с 9.00 до 21.00, 1 января с 13.00 до 23.00

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