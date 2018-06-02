Есть ли у вас ожирение? Как рассчитать свой нормальный вес?

Если человек потребляет с пищей больше энергии, чем тратит, то у него происходит избточное накопление жира.

При таком длительном дисбалансе в организме происходят качественные нарушения, характерные для хронического заболевания - ожирения.

Оно представляет собой обменно-алиментарное хроническое заболевание, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, прогрессирующее при естественном течении.

Следует обратить внимание на то, что при лечении ожирения, послеокончания курса, возможно развитие рецидива.В настоящее время наиболее широко распространенным

показателемдля оценки степени ожирения является индекс массы тела (ИМТ).

Как рассчитать свой индекс массы тела?

Для того, чтобы рассчитать индекс массы тела, необходимо свой вес (в килограммах) разделить на квадрат роста в метрах. Например, ИМТ для девушки весом в 54 кг и ростом 170 см (1,7м) составит 18,69.

Нормальная масса тела соответствует индексу массы тела 18,5-24,99 кг/м.

При величине индексе МТ 25,0 кг/м масса тела оценивается как избыточная, а 30,0 и более – как ожирение.

Недостаточная МТ

<16,00 — выраженный дефицит массы тела.

16,00 — 18,49 — недостаточная масса тела.

18,50 — 24,99 — норма.

>25,00 — избыточный вес.

25,00 — 29,99 — предожирение.

>30,00 — ожирение.

30,00 — 34,99 — ожирение I степени.

35,00 — 39,99 — ожирение II степени.

>40,00 — ожирение III степени.

Выявив у себя отклонения от нормальных цифр показателей массы тела, следует обратиться к врачу-эндокринологу.