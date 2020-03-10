Как рукодельницам попасть на праздничные выставки-продажи

В Динском районе на праздники кроме массовых гуляний проводятся и ярмарки, на которых народные умельцы выставляют и продают свои работы.

Практически каждый из нас был по эту сторону прилавка - покупал что-то. А сейчас в “РВС” обратился мужчина, который захотел узнать, как можно представить свою продукцию на таких мероприятиях, и что для этого нужно.

Как пояснили журналисту “РВС” в администрации Динского сельского поселения, в станице Динской в году проходит всего 3 праздничных ярмарки - цветочная (перед 8 марта), пасхальная и елочный базар.

Остальные мероприятия по продаже квалифицируются как “размещение нестацонарных торговых объектов в дни проведения праздничных мероприятий”. Организовываются они на все крупные календарные праздники, такие как 1, 9 мая, День района и т. д.

За 10 дней до проведения такой выездной торговли заканчивается прием заявок от участников.

Если мероприятие районного масштаба (9 мая, День района), то следует обращаться в отдел культуры МО Динской район по телефону: 8 (86162) 6-27-51. Специалист запишет все необходимые данные человека, технику, в которой он создает свои поделки. Затем перед всеми проводимыми выставками-ярмарками умельцев предупреждают о мероприятии заранее.

Если же праздник находится в ведомстве Динского сельского поселения, то люди могут связаться с отделом по социальным вопросам и потребительской сфере: 8 (86162) 6-46-62. Или же лично обратиться в администрацию, и подать заявление на участие в выставке-продаже.