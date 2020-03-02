Как сдать воду на анализ в Динской?

Уже много лет жители Динского района периодически жалуются на состояние воды в разных поселениях. Иногда вода из-под крана может быть всех цветов радуги, иногда она неприятно пахнет, а иногда в ней находятся какие-то примеси или крупные частицы чего-то непонятного. Обычно в таких случаях у людей возникают вопросы к "Водоканалу". Например, недавно в редакцию «РВС» обратился житель Динской, который жаловался на состояние воды в доме. Он утверждает, что вода в его кране «постоянно вонючая и ржавая, запах сероводорода, часто черная, как гумоза, на всех сантехнических приборах солевой и ржавый осадок». Он изъявил желание сдать свою воду на анализ. Как это должно происходить?

Как объяснили «РВС» в "Водоканале", если у пользователя имеются претензии к качеству воды, он должен обратиться в "Водоканал". Позвонить туда можно по номеру 6-26-46. После этого к пользователю должен прийти представитель этой организации и взять пробу воды. Далее "Водоканал" отправляет эту воду в санэпидемстанцию. Услуга эта платная. Например, на сайте одной аккредитованной лаборатории в Краснодаре она стоит 1500 руб.