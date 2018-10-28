Как сделать взнос на будущую пенсию?

Управление Пенсионного фонда в Динском районе напоминает всем участникам Программы государственного софинансирования пенсии о том, что до конца года необходимо сделать личный взнос на будущую пенсию в рамках Программы за 2018 год. Государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тысяч рублей в год и будет уплачен до 31.12.2018г.

Взнос по Программе можно сделать самостоятельно в любом банке на территории Вашего проживания или через работодателя. В случае самостоятельной уплаты платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в Управлении Пенсионного фонда по адресу: ст. Динская, ул. Луначарского 61, кабинет 39, или банке либо сформировать ее с помощью электронного сервиса ПФР.

Чтобы сделать взнос по Программе через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Независимо от того, каким способом делаются отчисления по Программе, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники Программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или Портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, и платежи, поступившее от государства в счет софинансирования, и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в Управлении или многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.

Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию.

На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

Управление Пенсионного фонда

в Динском районе